Engqvists mållycka och frustration över matchbilden mot Vasalund: "Det är bara Hawaiispel"

Vasalund – SIF bjöd på en ganska intetsägande första halvlek. Det var en del halvchanser men mest spel mellan straffområdena. Vasalund hade ett skott i ramen men ingen av lagen kom riktigt in i straffområdet för att verkligen utmana om ledningen.

– Första halvlek är väldigt jämn, båda lagen har lägen och det står och väger. Vi håller bollen bra och de också. Det är väldigt jämnt, säger Emil Engqvist.

I andra halvlek däremot öppnar SIF starkt och har ett par bra lägen, men bollen hittar inte nät.

– Första tio minuterna har vi två väldigt bra lägen som vi skulle gjort mål på med tur, säger Engqvist och grämer sig lite över fortsättningen:

– Sedan blir är det bara Hawaiispel fram och tillbaka. Det var mycket springa och kontringar från båda lagen. Vi klarade det bra och jobbade för varandra och löste deras kontringar.

Varför blev det så?

– Jag tror för att de spelar mycket så, de stannade med många offensivt för att kunna kontra. Vi avslutade inte våra anfall klokt, vi slår döda bollar och har svårt att hitta "shape" igen och ställa om medan de vill ha kontringar. Det var jobbigt i andra, det gynnade dem mer än oss att det blev som det blev.

Vasalund gjorde 1–0 i minut 65 i ett snyggt anfall där Ovella Ochieng fick en snett inåt bakåt-passning in i straffområdet och kunde helt fri kyligt placera in bollen bakom Tim Markström.

Där och då såg det mörkt ut för Sandviken men sedan skulle en sekvens av hörnor ge gästerna kvittering.

Och det var inte vilken målskytt som helst som klev fram, det var 20-åringen Emil Engqvist som fick premiärmåla i Sandviken-tröjan.

– Simba slår in de till Aspgren som står fri utanför straffområdet, han nickar den in mot mig och jag ser att jag inte har någon försvarare mot mig, jag tar ner den, kan vända om och skjuter in den på andra touchen i bortre. Jag blev oväntat fri i straffområdet det var bara att så ni den. Just då hade vi haft det tufft, det var skönt att få in den då och få lite tryck igen.

Kan du glädjas över målet?

– Nja, lite grann. Det hade känts bättre om vunnit. Men det är alltid kul att göra första målet.

Vad har ni sagt efter matchen?

– Vi sa kort att vi jobbat hårt och krigat för varandra...

– Vi är ett lag som är svåra att slå när vi jobbar tillsammans. Även om vissa sekvenser i anfallsspel inte stämmer så jobbar vi hårt.

Det tuffa matchandet i både serien och parallellt med DM har tagit ut lite av sin rätt på SIF:s spelartrupp och de har kämpat med stora bortfall under en längre tid.

– Jag tror vi ligger bra till fortfarande men jag tycker att vi försöker varje match och vi tar en match i taget, det är svårt men vi försöker hänga i till uppehållet. Det är många borta till varje match men vi krigar på.

Hur har det påverkat dig?

– För min egen del är det kul att spela många matcher men det är klart att det ger effekt att vi har många matcher, det kan jag inte ljuga om. Jag tycker att vi tränar på bra och sparar oss på träningarna och kör på matcherna. För mig är det bara kul men för de äldre är det lite tuffare, vi krigar på tillsammans.