Gefletalangen överkörd av målvakten och fick bryta matchen blodig – se smällen här

Det var i den 60:e matchminuten som situationen uppstod. 15-årige Linus Mattsson gick in i en höjdduell med KBK:s målvakt Oscar Jonsson.

Smällen blev brutal, Mattsson blev liggandes och vred sig i plågor. Jonsson såg oberörd ut och fick även frispark med sig. Något som Frej Engberg var mycket förvånad över och tog en diskussion med domaren Robin Andersson som stod fast vid sitt beslut.

Mattsson fick till slut hjälp av planen och tvingades bryta matchen.

I ett sms hälsar 15-åringen att han mår, efter omständigheterna, ganska bra.

"Det är okej, tack. Handen är fortfarande blå och blodig men smällen har snart gått bort", skriver Mattsson till Sporten.

Mattsson gjorde fram till smällen sin bästa insats i GIF-tröjan hittills. Han visade även lite temperament när han tröttnade på de smällar han fått av framförallt Sebastian Bellander under matchen. Han satte in en sen tackling just Bellander och varnades för tilltaget.