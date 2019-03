GIF körde över Ytterhogdal med 6–1 – Fernandes fyramålsskytt: "Kan Zlatan, kan jag"

Game, set, match – så kan man sammanfatta Gefles match mot Ytterhogdal.

Och fyra serve-ess från brasilianaren Julio Fernandes.

– Alltså, ja, vad ska jag säga. Jag försöker göra mitt bästa varje match. Men just nu, jag tror knappt det hänt. Klart jag vill göra mål varje match och om jag kan det, då gör jag det. Just nu känns det bara otroligt.

Första nickade han in helt omarkerat. Det andra var mer spektakulärt där han tog sig an tre, fyra försvarare och bara rann igenom. Och ensam med Phil Van Den Broek rullade han enkelt in tvåan mellan benen på målvakten.

– När jag hamnade i situationen så fanns det inga passningsalternativ och tänkte att ja, då dribblar jag väl. Och det gick ju bra och mål blev det också.

Vid tredje målet fick han en passning från Melvin Mårtensson Almevid och återigen rullade han enkelt in 3–0. Sen kom fyran som någorlunda påminde om en viss Zlatan Ibrahimovic fjärde balja mot England 2012.

En dåligt undannickad boll av försvararen som Fernandes drog till på volley. Och i en elegant båge över målvakten letade bollen sig in i buren och brassen tog sig för huvudet. Förstod knappt själv vad han ställt till med.

– Det var meningen och jag tänkte på Zlatans mål. Om han kan, så kan jag, skrattar Julio efter matchen.

När var det senast du gjorde fyra mål?

– Förra året i finska ligan.

Så det här är vardag för dig?

– Haha, näej! Det är bara andra gången jag gjort det.

Förra matchen gjorde Fernandes två mål som blev bortdömda för offside.

Var du fortfarande förbannad på grund av det och tänkte, jag gör fyra idag?

– Ja precis. Jag var arg i en vecka och tog ut allt nu, flinar han.

Nästa helg är det premiär borta mot Nyköping för Gefles del. Julio Fernandes har knappat försämrat sina odds om att ha spelat till sig en startplats tills dess.

– Hah, först ska vi träna i veckan och mycket kan hända då, säger fyramålsskytten Julio Fernandes.

Tilläggas bör att Jacob Ejerblad fick kliva av efter drygt 20 minuters spel med skada och ersattes av Nisse Nilsson. Målsprutan Nilsson tog plats på högersidan som wingback och gjorde som han brukar, mål efter några minuter på planen bara.

I slutet av matchen blev även nyinbytte Isac Rojas brutalt överkörd av Ytterhogdals målvakt och smällde i bakhuvudet hårt i planen. Rojas reste sig på åtta och avslutade matchen med att sätta 6–1. Men såg i övrigt något besvärad ut under de återstående minuterna.

Se mål och höjdpunkter här:

Gefle IF–Ytterhogdals IK 6–1 (5–0)

Målen: 1–0 Julio Fernandes, 2–0 Julio Fernandes, 3–0 Nils Nilsson, 4–0, Julio Fernandes, 5–0 Julio Fernades, 5–1 Kyle Sambor, 6–1 Isac Rojas.

Domare: Rambod Beigi

Publik: 163.