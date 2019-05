Lantto tillbaka på Gavlevallen som en vinnare – kommer att hyllas på derbyt

► LÄS ÄVEN: Nu släpps derbybiljetterna till GIF–SIF: "Intresset är häftigt – vi planerar för fullsatt"

I samband med den matchen kommer tröja nr 17 att offentligt pensioneras vid en ceremoni.

Detta var något som GIF-ledningen beslutade i samband med att Lantto meddelade att han lämnade klubben efter förra säsongen.

Lantto gjorde bland annat 274 allsvenska matcher för GIF under sin karriär från 2007 till 2018.

Då trodde alla att det var helt färdigspelat för Lantto när denne dessutom lämnade Gävle för att med familjen flytta till Karlskrona.

Men där har han åter tagit på sig en matchtröja, självklart med nr 17, och gjort succé. Hans FK Karlskrona, som i fjol kvalade till ettan men föll mot William Lundins Trollhättan, leder div 2 östra Götaland och är obesegrat. Efter fem matcher har laget 13 poäng.

En skön comeback säkert för Lantto, som annars fick avsluta i GIF med att först åka ur allsvenskan 2016 och sedan superettan 2018.

Nu kommer alltså Lantto att hyllas före derbyt mellan Gefle IF och Sandvikens IF, som spelas kl 17.00 lördag 15 juni på Gavlevallen under #Derbysäsongen2019

31-åringens tröja med nummer 17 kommer sedan också att ramas in och hängas upp på Gavlevallen.

Karlskrona har visserligen också match lördag 15 juni, borta mot Dalstorp, men Lantto har troligen begärt ledigt i tid.