Sandvikens IF fixade en poäng hemma mot Akropolis

Akropolis ledde med 2–1 efter första halvlek borta mot Sandvikens IF i division 1 norra i fotboll. I andra halvlek jobbade sig Sandvikens IF in i matchen. Till slut blev det en poäng var till lagen, matchen slutade 2–2.

Målgörare för Sandvikens IF var Emil Alejon Bellander och Leo Englund, medan målen för Akropolis gjordes av Victor Söderström och Nicklas Lindqvist.

Det här betyder att Sandvikens IF ligger på andra plats i tabellen, och Akropolis är på fjärde plats.

I nästa match möter Sandvikens IF Karlslund borta på lördag 18 maj 16.00.