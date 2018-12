Slutspelat för gott – så hyllar Gefle IF sin ikon Lantto: "Han är unik i klubbens fotbollshistoria"

Det förstnämnda beskedet kom under onsdagseftermiddagen på klubbens hemsida – och bekräftas ytterligare av klubbdirektören David Norell-Hussein som gärna utvecklar orsaken till det:

– Vad som gör att han sticker ut bland alla andra stora spelare vi haft är att han är den som gjort flesta allsvenska matcher i klubben, 274 stycken, säger Norell-Hussein.

– Jonas har under lång tid personifierat Gefle IF och varit ett föredöme, både på planen och utanför. Han har varit Gefle IF på många sätt.

Hur kom ni fram till det här, för klubben unika beslutet, att pensionera ett tröjnummer?

– Det har växt fram sedan han berättade att han den här säsongen skulle bli hans sista i klubben, berättar Norell-Hussein. Vi tycker det är en fin hyllning av en stor spelare.

Det är alltså tröjnumret 17 som pensioneras.

Hur kommer det att märkas?

– Tröjan kommer att ramas in och hängas upp på en lämplig plats på Gavlevallen.

– Vi vill gärna att den här hyllningen också ska ha en symbolverkan och ge oss energi in i framtiden. Ett slags avstamp. Vi har även börjat lyfta klubbens historia på andra sätt. På så sätt hjälper Jonas oss in i framtiden.

Eftersom Gefle IF åkte ur superettan var det fel tillfälle att hedra Jonas Lantto vid den sista hemmamatchen.

– Precis. Och därför kommer vi att bjuda in honom till en lämplig match under nästa säsong och se till att han känner sig så uppskattad som han är värd vid det tillfället, säger David Norell-Hussein.

Tröja nr 17 pensioneras alltså i Gefle IF.

Samtidigt pekar nu rätt mycket på att 31-åringen från Kiruna, som kom till GIF inför säsongen 2007, kan komma att avsluta sin framgångsrika karriär.

Uppgifter till Sporten säger att familjen Lantto kommer att flytta till Karlskrona och att inget lag på lämplig nivå visat tillräckligt stort intresse för att motivera en fortsättning av karriären.

Visserligen finns nya superettanlaget Mjällby inom ett lämpligt geografiskt område, men sedan handlar det om det lokala div 2-laget Karlskrona som föll i kvalet till division ett mot Trollhättan.

Om inget intressant dyker upp pekar alltså mycket på att Gefle IF-ikonen väljer att avsluta sin karriär.

Sporten har sökt Jonas Lantto upprepade gånger för en kommentar, men inte fått kontakt.

Däremot säger han så här till Gefle IF:s hemsida gällande pensioneringen av tröjan:

" Jag känner mig oerhört hedrad av att mitt nummer kommer pensioneras i Gefle IF. Det var inget jag ens kunde tänka tanken om när jag kom till klubben 2007. Jag känner en enorm stolthet att jag representerat klubben i så många år och i så många matcher och Gefle IF kommer alltid vara laget i mitt hjärta."

FAKTA/Jonas Lantto

Från debuten 2007 spelade Jonas Lantto så här många tävlingsmatcher i GIF:

274 i allsvenskan.

57 i superettan.

4 Kvalmatcher till allsvenskan.

32 i svenska cupen.

6 kvalmatcher till Europa League.

Totalt: 373.