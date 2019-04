Ta del av derbykampen hos oss – vi direktsänder 26 matcher under vårsäsongen

Lördagen 15 juni. Det är ett datum att lägga på minnet. Då spelas derbyt med stort D. Det mellan Gefle IF och Sandvikens IF. Den matchen har du som pluskund eller prenumerant på Arbetarbladet möjlighet att se hos oss – som en del av vår storsatsning på livesända matcher från Norrettan.

Derbyn lever som bekant sina egna liv. Oavsett om det är en seriefinal mellan GIF och SIF eller – gud förbjude – ett bottenmöte vi får bevittna i sommar så kommer med stor sannolikhet de båda mötena vara säsongens matcher för de båda lagen.

Jag har varit på Liverpool-derby på Anfield och sett Liverpool slå Everton med 3–0, efter hattrick av Steven Gerrard. Jag vet inte om jag får se något liknande i sommar när Gefle IF möter Sandvikens IF, men för oss som bor i Gästrikland är det mötet oavsett utgång definitivt det närmaste vi kommer känslorna och upplevelsen.

Det är förstås det som gör Norrettan extra intressant i år. Är det i Sandviken eller Gävle som som det spelas bäst fotboll 2019? Den kampen kommer att bli spännande att följa.

Vi direktsänder 26 av SIF:s och GIF:s matcher fram till sommaruppehållet.

Det handlar om 15 av lagens bortamatcher och elva av hemmamatcherna under våren och tidiga sommaren som du nu kommer att kunna se via arbetarbladet.se om du är pluskund eller prenumerant. Allt som krävs är att du loggar in på på vår sajt.

Att kunna erbjuda det till er, våra betalande läsare, känns mycket bra.

Här är samtliga matcher i Norrettan som vi direktsänder innan sommaruppehållet.