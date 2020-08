Dragon Gate blir eventanläggning: "Ska inte kännas som att komma till Scandic"

Dragon Gate har länge varit ett omskrivet fenomen, primärt för att det är ett kinesiskt skrytbygge mitt ute bland motorväg och skog som aldrig kom att stå klart under den kinesiska ägaren Mr Li. På senare tid för att en polischef tagit amfetamin under Scandinavia Electronic Festival på Dragon Gate sommaren 2019, ett rejv som blev en lyckad historia i övrigt.

När Sisyfos-gruppen köpte Dragon Gate 2018 fanns det många tankar kring vad som skulle ske med stället.

Sara Donnerstål har sedan dess varit ansvarig för driften, såsom café, butik, hotell och restaurang.

För att driva projektet Dragon Gate vidare behövdes en projektansvarig. Olle Larsson, VD för Sisyfos-gruppen, beskrev jobbet som “Sveriges galnaste jobb” i en annons och under våren 2020 gick tjänsten till Lasse Schmidt Westrén som idag driver Dragon Gate tillsammans med Sara Donnerstål.

Sara Donnerstål och Lasse Schmidt ser inte på Dragon Gate som ett misslyckat bygge som många förbipasserande E4-resenärer riskerar att göra.

– Ur en entreprenörsvinkel är det här en våt dröm, det finns en enorm potential. Med tanke på läget till Furuvik, Gävle och Uppsala så är det svårt att inte se det positiva och möjligheterna i det, säger Lasse Schmidt Westrén.

När de tog över stället fanns ingenting att använda sig av annat än fastigheterna.

– Det var inte öppningsbart, caféet var bara ett stort garageskal. Det här stället har ju aldrig fungerat tidigare, säger Sara Donnerstål.

Sedan dess har elen bytts ut och stora delar renoverats.

– Det är en annan standard. Vissa grejer är sådant som svenskar skulle uppfatta som sämre. Vissa trappor är brantare, men åker du till Kina så är det så det ser ut där. Det är en skillnad i hur kineser bygger och hur vi bygger, säger Sara Donnerstål.

Lasse Schmidt fortsätter:

– Vi håller på att starta upp alltihop från att knyta kontakter till att blåsa igång hotellet, säger han.

Nu är visionen att fortsatt utveckla Dragon Gate till en fullskalig eventanläggning. Alla typer av arrangemang ska kunna genomföras, alltifrån festivaler och träningsläger till privata fester och konferenser. Mr Li's plan på att kunder ska kunna stanna och bo i Kina över en natt är därmed skrotad.

– Stället kan inte bära sig själv om det skulle vara öppet för förbipasserande som övernattar, säger Lasse Schmidt Westrén.

2019, första verksamhetsåret för den nye ägaren, omsatte Dragon Gate fyra till fem miljoner kronor och idag är de 20 anställda. Under våren hade bokningarna trillat in och majoriteten av alla sommarveckorna var uppbokade. Sju festivaler skulle ha ägt rum, sex fler än sommaren 2018, men allt kom att ställas in på grund av coronarestriktionerna.

Hotellet har idag 150 bäddar för att kunna husera stora bokningar. En konferensavdelning har renoverats och matsal finns för catering. I Shaolin-templet kan kampsportsklubbar nu hyra in sig för träningsläger.

Nu satsar man på långtidsboenden i studiolägenheter och villavagnar och kontorshotell uppe i guldrummet.

Studiolägenheterna och Villavagnarna breder ut sig längs med baksidan av templet och syns tydligt när man passerar på motorvägen. Tanken är att gästarbetare som behöver någonstans att bo en längre tid ska kunna bo här.

– Det kommer startas en del projekt här omkring, bland annat datorhallar. Då kommer de behöva någonstans att bo, säger Lasse Schmidt Westrén.

Studiolägenheterna, inredda i kinesisk stil med guldfärgade väggar i korridorerna och heltäckningsmattor i lägenheterna, har byggts upp från grunden.

– Studiolägenheterna är gjorda med Dragon Gate-feelingen, det ska inte kännas som att komma till Scandic, säger Lasse Schmidt Westrén.

När festivalerna väl får dra igång igen är det tänkt att de mer klassiskt inredda villavagnarna ska övergå i VIP-boenden för gäster och som loger för artister.

På tionde våningen, ovanför alla hotellrum i templet, öppnar guldrummet upp sig. Soffor och sittkuddar iklädda guldklädsel står uppradade längs med väggarna och från fönstren har besökarna utsikt över Dalälven och kilometer av skog. Här är planen att folk ska kunna sitta under hösten i ett slags kontorshotell, så kallad co-working.

– Många behöver ett ställe att jobba på ostört på, speciellt under pandemin när man jobbar hemma. Då är det perfekt att få komma hit och njuta av utsikten och fokusera på sitt arbete, det tror jag kommer vara väldigt positivt, säger Lasse Schmidt Westrén.

Det står klart vid en promenad runt området att det är mycket pengar som måste investeras för att området ska hålla standard. När allt ska vara klart kan Lasse Schmidt Westrén inte säga men menar samtidigt att det inte är bråttom och att Sisyfos är helt rätt ägare att ha i ryggen.

– Det får ta den tid det tar. Vi ska absolut öppna med full drift av hotell och konferens till nästa år. Det är ett komplicerat ställe. Gruppens tidigare projekt har också tagit tid och vi har en otrolig styrka i Sisyfos.

Sara Donnerstål fortsätter:

– Bara att tänka tanken "Tänk om vi lyckas" är häftig och det gör ju ingenting om vi misslyckas, det har ju alla andra gjort ändå.