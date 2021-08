Drömstart på andra halvlek – när Sandviken tog revansch: ”Mer hjärta”

SE ÄVEN: Höjdpunkter: Straff, ramträffar och fina avslut – se det bästa från Rimbo-Sandviken här

Sandviken hade ett tufft läge inför den andra halvleken borta mot Rimbo. Trots att gästerna hade haft det mesta av både bollinnehav och chanser under de första 45 minuterna så låg SIF under med 0–1. Men efter paus fick de rödvita en drömstart. Klara Folkesson kvitterade på straff efter bara några minuter och kort därefter gjorde Josefine Blom 2–1 för Sandviken. Därefter kom även 3–1 för bortalaget när Therese Svensson styrde in ett inspel efter dryga timmen spelad.

– I paus sa vi till varandra att vi inte skulle stressa upp oss. Vi körde vårt spel och hade våra chanser, och det var ändå 45 minuter kvar. Sen går vi in i andra och får en perfekt start. Vi spelar vårt spel och tar vara på våra chanser på ett mycket bättre sätt, säger Linnéa Lif Jonsson, Sandvikens lagkapten.

– Det här var behövligt. Alla poäng är viktiga nu, så att vi fortsätter hänga med i toppen och slåss med Gamla Upsala om förstaplatsen.

I och med segern tog Sandviken revansch efter förra veckans missräkning mot Kvarnsveden, där SIF föll med 0–1.

– Jävligt skönt att vinna här efter förlusten. Idag var det mer hjärta från vår sida jämfört med förra matchen. Då sa vi att vi behövde jobba lite mer tillsammans och det tycker jag att vi gjorde idag. Det tar såklart lite tid att spela ihop ett helt nytt lag, men jag tycker vi tar steg för varje match.

Dessvärre för Sandvikens del fick gästerna även ta med sig en tråkig sak från lördagens match. Klara Folkesson, laget skyttedrottning på åtta fullträffar den här säsongen, drog på sig två gula kort och blev utvisad i slutet. Därmed missar hon mötet med IFK Västerås i nästa omgång.

– Jag vet inte riktigt vad som hände. Man stod som ett frågetecken där bak. Men det är domaren som dömer, även om man inte alltid håller med, säger Lif Jonsson om det.

– Det är såklart tråkigt att vi inte har Klara med oss i nästa match. Men vi är ett bra lag och hon är inte den enda som kan göra mål. Det ska inte påverka oss allt för mycket att hon saknas.

MATCHFAKTA

Division 1 norra Svealand:

Rimbo IF–Sandvikens IF 1–3 (1–0)

Mål: 1–0 (20) Matilda Ullström, 1–1 (49) Klara Folkesson, 1–2 (53) Josefine Blom, 1–3 (62) Therese Svensson.

Rött kort: Klara Folkesson (Sandviken)

Aktuell tabell: Hittas här.