Dunker om sommarens spelningar och måendet: "Spelar inte trummor så hårt just nu"

Helt lätt har det dock inte varit det senaste året för Sandvikens flitigaste musikfestfixare.

– Som arrangör är det som näst intill omöjligt att planera något. Men jag hoppas kunna göra något utomhus för 50-100 personer i sommar.

Något Musik i bruksmiljö eller någon smedsgårdsblues blir det inte i år. Det är försent att ordna med det, konstaterar Ingemar Dunker

– Förra året skulle jag ha haft en riktigt fin lineup till Musik i Bruksmiljö men det fick man ju sätta sig och ringa runt och boka av en efter en. Alla förstod ju förstås. Man får helt enkelt satsa på nästa år.

Istället blir det "Kaffe med röck" med start måndagen efter midsommar. Det är spelningar mitt på dagen, klockan 14, ingen alkohol och medhavd fika som gäller.

– Blir mest lokala band, det är en ekonomisk fråga. Men kanske att jag kan boka nåt utifrån om det nu blir upp till 100 personer som kan vara på plats. Det får vi se.

– En till aspekt är ju att det inte är säkert att folk kommer ändå, trots att man släpper upp till 100 eller så. Folk är rädda ändå. Det kommer vara mycket att "Äh, jag väntar ett tag till". Det kanske kommer 40 pers och inte 100, så det lär man ha backup för ekonomiskt.

Ingemar Dunker är i riskgrupp med tanke på sin sjukdomsbild – han har gått en kamp mot cancern – och har precis fått sin andra spruta när tidningen når honom på telefon. Han kan skymta ljuset i tunneln framåt hösten. Då har han tänkt att han ska hålla i spelningar på Café Udden i Gysinge. Han har till och med bokat Musikverket i Sandviken för en spelning med John Lindberg Trio i november.

– Bypoppen och Trött på att turnera ska ju ut så småningom också.

Hur orkar du med allt egentligen?

– Jag är trött hela tiden. Man får tänka till lite när man åker runt. Inga lyft. Allt måste stå på hjul. Då går det hur bra som helst. No problem at all. Sen spelar jag inte hårt heller.

Men du orkar spela lite trummor ändå?

– Ja ja ja, det är upp till mig hur mycket jag vill flaxa med armarna. Nu spelar jag mest handlederna, det är en fråga om teknik det där vet du.

Hur skulle det vara för dig om du inte kunde göra det alls?

– Nej, det vore ju inte kul. Men då får man väl starta något bokningsbolag och bara sitta framför datorn och boka band. Kanske knyter åt sig några artister, till och med. Man måste vara kreativ i den här branschen.

Han hittar alltid vägar framåt, den gode Dunker.

Fakta: Kaffe med röck

Måndagar 28 juni, 5, 12, 19 och 26 juli och 2 augusti. Två olika sittningar klockan 14 och 16.

Smedsgårdens trädgård. Medhavd fika och ingen alkohol.