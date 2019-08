Eddie Läcks besked om framtiden – klar för ny utmaning: ”Tack för stödet”

När Sporten pratade med Eddie i slutet av juli månad bekräftade han att det fanns intresse för hans tjänster kommande säsong. Detta i så väl Nordamerika som i Europa. Men det var mycket som skulle klicka för att han skulle sätta sin namnteckning på ett kontrakt.

– Jag tar varken ett beslut om att skriva på eller om att lägga ner ännu. Jag har verkligen inte bråttom, sade Eddie till Norrtelje Tidning då.

Under sommaren låg fokus främst på att bygga upp kroppen och den opererade höften efter skadeproblemen. Men på latsidan låg han i alla fall inte. Sedan dess har så väl SHL- som KHL-lag gått på is i Europa och nu bekräftar Eddie själv på Twitter vad nästa steg i karriären blir.

Han blir bland annat kvar i USA och Arizona.

Norrtäljesonen har till hösten nämligen gått med på att ta jobbet som målvaktstränare på Arizona State University. Ett universitet som i våras åkte ut i högsta collegemästerskapet, NCAA I:s, första slutspelsrunda. I meddelandet han publicerat på Twitter beskriver han även att det är kroppen som sätter stopp för spel, och en satsning, på professionell nivå just nu.

”Kära supportrar och vänner, min kropp tillåter mig inte att spela professionell hockey just nu. Jag har fortfarande en väg att gå gällande mina höfter. Skador är tuffa och jag ska fortsätta jobba hårt dagligen, men jag har spelat med höftsmärtor de senaste sex åren, och nu måste jag ge mig själv förberedelserna som krävs för att spela på NHL-nivå igen. I dagsläget, eftersom att jag inte är tillräckligt frisk för att spela eller skriva på något just nu, är jag glad att meddela att jag kommer att bli den nya målvaktstränaren på Arizona State University. Jag älskar sporten och jag ser framemot att få dela med mig av kunskapen jag fått under min professionella karriär. Tack för stödet och #forksup”, skriver han i meddelandet.

31-årige Läck, som de senaste tio åren spelat NHL- och AHL-hockey för Vancouvers, Carolina, Calgarys och senast New Jerseys organisation, stänger alltså inte dörren helt för fortsatt spel själv. Men i dagsläget, med tanke på hans fysiska status, är det inte aktuellt och till en början väntar alltså nya utmaningar som tränare för den före detta Brynäs- och Leksandsmålvakten.

Sporten söker Eddie Läck för en kommentar.