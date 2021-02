Efter bara ett halvår stänger inredningsbutiken på Nian: "Det känns snopet"

Den nya inredningsbutiken mitt på Gallerian Nians källarplan öppnade så sent som i slutet av september. Under hösten hittade allt fler kunder till den nya butiken och i december gick det riktigt bra. Många kom in och köpte fina saker som julklappar och för att göra det fint hemma. Men i januari dippade försäljningen helt och hela februari gick lika trögt. Nu har ägaren bestämt sig för att stänga butiken. Sedan i lördags har det varit utförsäljning med halva priset på hela sortimentet.

Den gångna helgen har Stina Nordell haft fullt upp med ständig kö.

– Det känns snopet, måste jag säga. Jag hade ju ställt om för att satsa på det här och det gick så fort, säger butikschefen Stina Nordell.

Ägaren har en till Cooziebutik i Farsta utanför Stockholm och den kommer att finnas kvar. Stina Nordell tycker att det är synd att tiden för Gävlebutiken blev så kort. Hon har mött många positiva kunder, men förstår att det var den utdragna andra vågen av pandemin gjorde att det blev för svårt.

– Det känns jättetråkigt, men det är många butiker som har det tufft nu. Jag tycker att den här lokalen är väldigt fin med fönsterglas runt om, som en monter, säger Stina Nordell.

Sedan i lördags är det utförsäljning med 50 procents rea på allt i butiken. Det är inte helt klart vilket datum hon stänger, men senast den sista mars.