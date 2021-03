Efter coronakaoset i SAIK och Villa – slutspelet hänger i luften: "Ska avgöras på isen"

Bandyförbundet slog på fredagen fast att semifinal 4 mellan Villa Lidköping och Sandviken, som var tänkt att spelas på lördagen, skjuts upp.

Men utöver det är det mycket som ännu hänger i luften kring hur den semifinalserien ska avgöras, och om bandyfinalerna kan spelas den 27 mars som planerat, eller inte.

Det enda som är klart efter förbundets pressmeddelande på fredagen är att ingenting är klart.

Naturligtvis handlar det först och främst om när de har lag att ställa på benen. När kan de spela? Det är en av många frågor

I en intervju som Bandypuls gjorde med Per Selin på torsdagen framstod det som att SM-finalen var omöjlig att flytta på. Nu övervägs möjligheten – allt för att få till ett sportsligt avgörande. Men enligt Per Selin är det inte på grund av en snabb svängning. Han menar i stället att ett missförstånd måste ha skett under intervjun.

– Vi har en dialog med berörda parter som förbundet, Uppsala och lagen. Det måste vi nu intensifiera. Det kommer att fortsätta vara möten under kvällen, säger elitseriens ligachef Per Selin på fredagseftermiddagen.

– Det viktiga är att vi på sportslig grund kan få fram finallag. Om det blir en eller två matcher till vet vi inte.

Det är budskapet även från generalsekreterare Pär Gustafsson.

– Jag har läst att man anser att 'förbundet har en ovilja att flytta SM-finalen'. Det finns ingen ovilja att flytta den. Alla parter pratar samma språk och vill samma saker. Men det är en komplex fråga. Vill man flytta en final är det inte bara att ringa SVT och be dem att flytta den. Det är många parametrar, det är dialogen med Uppsala stad, de övriga lagen, damlagen, som redan nu väntat för länge mellan semifinal och final, säger Pär Gustafsson.

Förbundet har tillsammans med klubbarna, arrangören av finaldagen och SVT som sänder matcherna tagit fram olika scenarion, men först och främst behöver de drabbade spelarna i Villa och Sandviken bli friskförklarade.

– Naturligtvis handlar det först och främst om när de har lag att ställa på benen. När kan de spela? Det är en av många frågor, säger han, och fortsätter:

– Vi har tagit fram ett helt gäng scenarion, med viljan att avgöra det på sportsliga grunder på isen. Det är det vi vill kommunicera i dag, att det är den absoluta viljan. Vi är helt överens om olika alternativ. Rafi och Jonas (Markarian och Johansson, klubbdirektörer i Sandviken respektive Villa) har varit fantastiska att ha och göra med.

Pär Gustafsson utesluter inte att semifinal 3, som Sandviken lämnade walk over till, kan komma att strykas helt.

– Det är ett av alternativen. Som jag sa, ambitionen är att det ska avgöras på isen, på sportsliga grunder. Det är vår utgångspunkt. Vi vet inte när vi kan dra igång matcherna igen, men vilket scenario det än blir, så ska det vara sportsligt rättvist.

Kan det bli att ni stryker semifinal 3 och 4 och att det blir en enda avgörande match mellan Villa och Sandviken?

– Ja, att det är ett av scenarierna.

Samtidigt förklarar Pär Gustafsson att det är svårt för förbundet att sätta några exakta planer just nu.

– Det här handlar om covid-19. Det kan bli så att det blir en våg till hos lagen, det kan vi ju inte veta.

Vad är svårast med att flytta finalen, är det SVT:s tv-tablå eller är det något annat?

– SVT:s tv-tablå är en stor sak. Hela apparaten kring att arrangera SM-finalen är ganska komplex. Det är tv-sändningar, det är Uppsala, det är två andra semifinallag, AIK och Edsbyn. Det är damfinalen, som dröjt för länge redan.

Ni "utreder SM-finalen", vad innebär det konkret?

– Att vi kikar på när den ska gå. Att flytta den är ett av alla scenarion som finns. Vi för diskussioner på alla möjliga håll, det har varit ett intensivt dygn (sedan semifinal 3 ställdes in).

Finns det något datum då semifinalerna måste vara avgjorda för att ni ska kunna spela SM-finalen den 27 mars?

– Nej, det finns ingen deadline, vi har inte låst oss vid några datum. Men det säger sig självt, att om finalen skulle ligga 27:e, så är det problematiskt att spela på fredag kväll (26:e mars).

Pär Gustafsson konstaterar att det vore en mardröm om SM-finalerna inte skulle bli av, och guldet delas ut på walk over.

– Ja, absolut. Det är en väldigt speciell tid, en otroligt tråkig tid, och man ska aldrig säga aldrig men det vore ett mardrömsscenario. Vi ska göra allt vi kan för att det inte ska bli så.