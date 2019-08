Efter derbybesvikelsen – kanske kan nya spelare lyfta GIF: "En möjlighet vi ville ta"

Marcus Bengtsson var samlad dagen efter derbyfesten som blev derbypesten för Gefle.

– Självklart väldigt besviken över resultatet. Tyvärr blir siffrorna större än vad matchen speglar egentligen, säger Bengtsson.

Slutresultatet 4–1 kanske inte speglar matchbilden som Bengtsson säger. Men när GIF tryckte på framåt blev det enorma ytor för SIF att ställa om på.

För mest var det den tunga starten som satte prägel på mötet.

– Är imponerad över hur spelarna hanterade det tidiga underläget. Att spela ett derby inför nästan 5 000 på läktarna och ligga under med 2–0 efter nio minuter, det visar på en imponerande moral. Spelarna jobbar stenhårt och tar så när oss tillbaka in i matchen för poäng.

– Efter reduceringsmålet känns det som att vi trummar på och har några lägen att få in ytterligare en boll. Vi gör en bra andra halvlek sen blir avslutningen det som fastnar på näthinnan, att det blir ytterligare två mål. Vi får kolla på matchen fram till 89:e minuten och släppa det som händer efter, för det är inte där matchen avgörs.

När startelvorna släpptes timmen före matchstart under lördagseftermiddagen dök ett okänt namn upp. Nummer fyra Sherko Faiqi stod med på pappret.

Det visade sig att Faiqi lånats in från allsvenska klubben IK Sirius.

– En jätteduktig spelare som kanske inte riktigt är mogen för allsvenskan just nu. Det var härligt att se att han kunde gå in och spela efter bara en träning med laget och jag tycker han gjorde det väldigt bra, säger Bengtsson.

Gefle har tecknat ett samarbetsavtal med Sirius och Faiqi kommer vara tillgänglig för GIF under resten av 2019.

– Han tillhör fortfarande Sirius och känner de att de vill att han ska spela med dem så är det det som gäller.

Men han kommer i huvudsak att träna med er?

– Nej, till att börja med fortsätter han med dem så får vi se lite allt eftersom.

Faiqi användes som vänster wingback men ville gärna bryta in i banan och använda högern.

– Han har en fin vänster men är väl primärt högerfotad.

Siriuslånet är inte den enda nya spelaren som kommer synas i Geflekläder framöver. På transferfönstrets sista dag meddelande GIF att man gjort klart med Ibrahim Alhassan.

När dyker han upp?

– Vi har förhoppningar om att vi får ordning på pappren i slutet av veckan eller i början av nästa.

Hur fick ni nys om honom?

– Vi fick ett tips av John Wall att han hade en kompis som jobbade på ett collage som har ett samarbete med "Right to dream" i Ghana. Då tog den killen kontakt med mig via John.

– Vi hade Ibra på plats i våras och han var väldigt, väldigt bra. Men då hade vi inte ekonomisk möjlighet att ta in honom.

Men i och med att Melvin Mårtensson Almevid lämnade Gefle och elitfotbollen för att studera på Handels i Stockholm öppnade det sig en plats.

– Då ville vi titta på Alhassan igen och han var här första veckan innan serien drog igång igen. Då gjorde han ett bra intryck och då kände vi att det var en möjlighet vi ville ta, säger Mackan Bengtsson.