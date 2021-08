Efter eldsjälen Eric Thimpers bortgång – populära Gästrikeservice i Vasaloppet läggs ned

Den i idrottskretsar välkände Eric Thimper, han var idrottsofficer på I14 och skötte bland annat försäsongsträningen för Brynäs IF under flera år, var den som blev något av Vasaloppsgeneral för Gästrikland.

–Tyvärr måste vi nu avslutade verksamheten med Gästrikeservice, säger Sune Sundell, som funnits i verksamheten tillsammans med Eric Thimper.

– Det finns inte folk som är villiga att lägga ned det jobb som krävs längre. Det finns inga eldsjälar som Eric.

Under en rad av år organiserade Thimper Gästrikeservice, ett system av egna kontroller längs Vasaloppet där åkare kunde köpa in sig för extra hjälp under färden på 90 kilometer från Sälen till Mora.

Idén till Gästrikeservice föddes på 80-talet av Hans Brolund i Jäderfors. Istället för att gästrikeklubbarna skulle ha egna kontroller för åkarna så gick man samman i en organisation.

Det blev en succé.

Till och med så stor att det till slut inte var bara gästrikar som köpte in sig på extraservice – utan även åkare utanför distriktet.

Det gjorde att Gästrikeservice till slut även blev en inkomstkälla för de klubbar som fanns med, där klubbar som Hofors AIF, Högbo GIF, Årsunda, Storviks IF, Järbo IF, Hedesunda IF och Skidkamrater var inblandade och skötte fem av kontrollerna.

Den sjätte, geografiskt den första efter spåret vid Tennäng, skötte Eric Thimper själv.

– Eric byggde med hjälp en koja, får man väl kalla det, där, berättar hans fru Birgitta som tillbringat många vasaloppssöndagar där.

– Ja, det var till och med så att vi övernattade där för att vara på plats när åkarna kom. Så bekvämt och bra var det där.

Den egna kontrollstatione var så elegant utformad att när det var dags för Vasaloppet, öppnades bara en garageport för att serva åkarna – alldeles bredvid spåret alltså.

Precis som hela verksamheten av Gästrikeservice var – proffsig till nytta för massor med vasaloppsåkare.

Men nu är det alltså slut. Den gångna vintern gick Vasaloppet enbart som elitlopp, men det är inte anledningen till att Gästrikeservice läggs ned efter nånstans runt 35 årliga insatser i fäders spår.

– Det hade blivit så här ändå, säger Sune Sundell. Det finns inte kraft att driva det här längre. Det krävs ideella krafter.

– Vi har meddelat alla klubbar det här och även sett till att tacka de sponsorer vi haft under åren.

Därmed försvinner inte bara en spännande assistans till vasaloppsåkare, vissa år var det närmare 500 åkare som köpte in sig på systemet, utan även en intäktskälla för lokala skidklubbar.

– Vi har ju hela tiden sett till att betala ut överskottet till de klubbar som varit med till deras ungdomsverksamhet. Vissa år blev det uppemot 10 000 kronor, säger Sune Sundell.