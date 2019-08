Efter nya dealen – här är mötet som avgör spelarnas framtid i Damkronorna: "Upp till bevis"

Under fredagsförmiddagen meddelade svenska ishockeyförbundet, tillsammans med SHL och SDHL, att de säkerställt en ekonomisk ersättning för förlorad arbetsförtjänst till spelarna i Damkronorna under de kommande tre åren.

SHL kommer bidra med ett belopp om max 400 000 kr per säsong till SDHL, som ersätter spelarna i fråga.

Därmed har Damkronornas spelare fått ett besked kring ett av alla krav de ställde till svenska ishockeyförbundet förra veckan.

Erika Grahm är nöjd i ett avseende, men samtidigt förvånad.

– Det är superbra att det finns en lösning nu och läser man pressmeddelandet ser det väldigt enkelt ut. För en vecka sedan verkade det inte alls så här enkelt. Det ska bli intressant att se var vi landar i slutändan. Vi hade första mötet med svenska ishockeyförbundet i går och vi är långt ifrån i mål.

Vad fick du för indikationer från förbundet om hur de vill lösa kraven ni ställt?

– Det lät som att det kommer ordna sig och att det inte var några problem. Frågan om ekonomisk ersättning var glasklar men för en vecka sedan slog de av det ganska snabbt. Det går fort i hockey... men klart att det känns bra.

Hur ser du på att dessa frågor går rätt snabbt att lösa när ni vill talar ut i media? Dessa frågor och hinder har trots allt funnits med er under en lång period.

– Det är det jag menar. Det är intressant att det också finns 450 000 kr kvar från förra året och de pengarna fanns ju för en vecka sedan med.

– Min spontana känsla kring det här är att det verkar väldigt enkelt att lösa när vi väl ställer krav. Vi åkte ur A-VM i våras och är nere på botten rent sportsligt, men uppenbarligen har det här gått att lösa rätt enkelt, så hur har man egentligen resonerat tidigare?

Lyssna på Hockeypuls podcast med Erika Grahm, där hon diskuterar dessa frågor:

Under föregående säsong fanns en pott på 800 000 kronor som SHL och svenska ishockeyförbundet tillhandahöll för förlorad arbetsinkomst till Damkronorna.

350 000 kr användes vilket innebär att mer än hälften, 450 000 kr, fortfarande finns kvar.

I fredagens pressmeddelande berättade förbundet att den summan kommer gå till att "utveckla svensk damishockey".

Vad det innebär vet inte Erika Grahm eller spelarna i dagsläget. Damkronornas stjärnspelare känner även en besvikelse över att förbundet släppte över ansvaret kring förlorad arbetsinkomst till SDHL i våras.

– Det är jättekul att SHL går in, och de kommer hjälpa SDHL med pengarna eftersom förbundet och SDHL skrev ett avtal i maj att SDHL ska stå för förlorad arbetsinkomst. Det finns ett avtal, men att svenska ishockeyförbundet skrev över det avtalet på SDHL – när man vet vår vardag – gör mig besviken. Att de kunde släppa iväg det avtalet när ens egen verksamhet är nere och vänder i B-VM.

Vad gör svenska ishockeyförbundet i den här frågan egentligen, det ser åtminstone ut som att SHL och SDHL hade kunnat lösa den här detaljen utan förbundet?

– SHL går in med 400 000 kr i maxbelopp per år och SIF (svenska ishockeyförbundet) kommer använda de återstående pengarna från förra säsongen för att satsa på svensk damishockey. Vi ska skriva ett landslagsavtal mellan SICO och förbundet, där det första mötet var i går. Vi spelare har knappt hunnit prata ihop oss om vad vi tänker och känslan är att det gått väldigt fort.

Vet ni vad det innebär att förbundet ska använda de återstående pengarna till "utvecklingen av svensk damhockey"?

– Nej, vi har ingen aning.

De har inte kommunicerat en plan för vad de pengarna ska öronmärkas för?

– Nej, vi vet inget kring det. Vi hade ett första möte i går där vi lyfte alla punkter och bollade olika frågor. Det här har vi fått reda på fem minuter innan pressmeddelandet skickades ut.

Under torsdagen träffade Erika Grahm och Johanna Fällman representanter från förbundet för att tillsammans diskutera de frågor och krav Damkronorna lyft senaste veckan.

Nästa vecka sker ytterligare ett möte där spelarnas intresseorganisation SICO ska skriva ett avtal med förbundet.

Det kommer bli avgörande för om de 43 spelare, som meddelat att de bojkottar landslaget tills vidare, väljer att tacka ja till Damkronorna i framtiden.

– Förhoppningen är att vi snart spelar i landslaget igen, men SICO har ett nytt möte inbokat med förbundet nästa vecka. Där ska vi diskutera vidare dessa frågor och det ska skrivas ett landslagsavtal över tre år mellan SICO och förbundet, det kommer gälla.

Och det kommer vara avgörande för om ni ska häva bojkotten?

– Precis. Det är många punkter som vi tryckt på som handlar om bemötande, och det är inget man kan skriva på ett papper bara. Det måste man visa. Det är upp till bevis.

Din förhoppning är att ni ska dra på er landslagsdressen snart igen och att mötet ska falla väl ut?

– Det hoppas jag verkligen för det finns inget annat vi vill än att dra på oss landslagströjan. Det är det bästa som finns.

Här är Damkronornas tio krav till förbundet:

1. Förlorad arbetsinkomst

Säsongen 18/19 gick SHL in med 400 000 kronor till SIF, pengar som skulle gå till Damkronorna. Motkravet var att SIF skulle matcha detta belopp. SHL:s tanke var att SHL ville hjälpa SIF att satsa långsiktigt på Damkronorna. Initiativet kom från SHL då SIF till en början inte ville ge Damkronorna ersättning för förlorad arbetsinkomst bland annat. Inför säsongen 19/20 drog SIF in all ekonomisk ersättning till Damkronorna. Totalt var det 800 000 kronor, och vi undrar vart alla pengar som blivit över från föregående säsong, tagit vägen? Argumentet från SIF att de arbetar och behandlar Tre Kronor och Damkronorna, håller inte. Vi går minus på att delta på landslagsläger, medan spelarna i Tre Kronor har bra löner från sina klubbar. Vi är väl medvetna om löneskillnaderna och att det finns anledningar till dessa. Vi anser dock att SIF bör se ersättningsfrågan som en investering för framtiden.

2. Försäkringsfrågan

Hur är Damkronorna försäkrade, och hur agerar SIF i försäkringsfrågan? De försäkrar herrspelare för flera miljoner, och vi har knappt en rimligt täckande försäkring.

3. Samlingsdagar inför VM 2019

Damkronorna: 5 dagar inkl. 1 match på precamp.

4. Reseförhållanden

För ett och ett halvt år sedan (en månad innan OS) reste Damkronorna, en lördagskväll, hem från en landslagsturnering i Finland med Finlandsfärja från Åbo. Damkronorna har även rest till USA en dag före turneringsstart där vi förväntas prestera mot världens tre bästa nationer. Aspekter att ta hänsyn till är bl.a. en tidsskillnad på 6 timmar och en restid på ett 15-tal timmar. Vad medför en sådan resa ur hälsosynpunkt och skaderisk? Vad förväntar sig SIF för resultat med de förutsättningarna? Anser SIF att det är rimligt att, under en reseperiod på ca. 2 veckor, resa med endast ett bagage på 23 kg som ska inkludera både utrustning, representationskläder samt civila tillhörigheter? Förutsättningarna för resor vid läger- och i turneringssammanhang är generellt inte optimala. Väljer SIF resor och logi utifrån att Damkronorna ska kunna prestera maximalt, eller endast för att hålla nere kostnaderna?

5. Utvecklingsplan

Till vår kännedom finns det ingen utarbetad, varken långsiktig eller kortsiktig, utvecklingsplan för hur SIF vill att representationslaget (Damkronorna) skall bedrivas. Utan en elit, finns inga kvinnliga förebilder för kommande generationer att se upp till. SIF bör se sig omkring och ställa sig frågan varför andra nationer kommit ikapp Damkronorna och sprungit om oss. Vi vill att SIF skapar en egen modell för hur flick- och damhockeyn skall bedrivas, från rekrytering i ungdomslag till elit. Vad är planen, förutsättningarna och resurserna till att Damkronorna återigen ska kunna konkurrera om medaljer?

6. Materialkontrakt

Som högsta representationslag på damseniorsidan, ingår Damkronorna i ett kontrakt tillsammans med junior- och pojklandslagen. Detta innebär att Damkronorna inte får använda material av vilket märke vi vill. Vi är alltså tvingade att använda arbetsredskap som inte alla spelare känner sig trygga med. Är det de bästa förutsättningarna för att en elitspelare skall kunna prestera till 100%?

7. Klädsel

SIF tillhandahåller oss inga damkläder, utan förser oss med herrkläder. Vi har under en femårsperiod bett om kläder i dammodell, kläder som skall vara sydda och anpassade för kvinnor. I gensvar får vi höra att SIF tillhandahåller lika kläder till samtliga landslag, dvs. herrkläder. Det bör ligga i SIF:s intresse att Damkronorna representerar SIF på ett professionellt och respektabelt vis. Hur vill SIF att Damkronorna skall representera Sverige och Svenska Ishockeyförbundet?

8. Ledare under VM-turneringar 18/19

Tre Kronor: 16 ledare Damkronorna: 11 ledare U20 Herr: 12 ledare U18 Dam: 8 ledare U18 Herr: 12 ledare.

9. Respekt

Damkronorna har vid ett flertal tillfällen försökt att få till möten med SIF för att uttrycka vårt missnöje. Detta har dock aldrig tagits på allvar. Vi upplever att de istället försökt tysta oss, vilket i sin tur gjort att vi har känt oss oviktiga och inte respekterade.

10. Kosttillskott

SIF har flertalet samarbetspartners inom kost och nutrition. Dock förekommer det ofta att Damkronorna tilldelas produkter vars bäst före-datum passerat. Vid flertalet tillfällen handlar det om flera månader gamla produkter.