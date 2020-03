Efter nya misslyckandet – rutinerade spelare kan ha gjort sitt i Brynäs: "Förhandlar bara med två om förlängning"

Efter ännu ett debacle, med missat slutspel för andra året i rad, återstår nu bara för Brynäs att ta säsongen i mål.

Ombyggnationen för att få rätsida på klubben är i full gång och en ny tränare är nära att kontrakteras, vilket sportchefen Micke Sundlöv berättade häromdagen.

På spelarsidan återstår också mycket att göra. Och det kommer att rensas ut bland de som sitter på utgående avtal.

För tillfället är det bara två av tio spelare med utgående kontrakt, som Brynäs aktivt jobbar på att behålla – Nicklas Danielsson och Emil Molin.

Tidigare i veckan skrev Aftonbladet att Molin och Brynäs ska vara långt från varandra i förhandlingarna, uppgifter som även Sporten tagit del av. Molin ska enligt en källa till och med tackat nej till det första erbjudande Brynäs lagt fram.

Sportchefen Micke Sundlöv ställer sig dock frågande till den beskrivningen.

– Att vi skulle vara långt ifrån varandra är nyheter för mig, säger han.

Var står ni då?

– Ja, alltså vi för en dialog. Och självklart vill vi behålla Emil Molin.

Oavsett vem som blir ny tränare?

– Ja, det har inte med varandra att göra. Alla tränare vill ha bra hockeyspelare.

Bland de som riskerar att inte få nya kontrakt finns rutinerade spelare som målvakten Jocke Eriksson, skadade backen Lukas Kilström, samt förre kaptenen Jacob Blomqvist, 33-åringen med över 300 SHL-matcher i Brynäströjan.

Enligt vad Sporten erfar har inga konkreta diskussioner om en fortsättning förts på senare tid.

– Vi får se vart det landar. Det kan vara någon till (utöver Molin och Danielsson) vi vill försöka behålla också. Men det finns inte så många lediga platser, menar Micke Sundlöv.

– Den tränare som kommer in vill också ha ett finger med i spelet och kanske ha med sig någon spelare in. Och dessutom kan, när den nya tränaren är klar, det finnas spelare som gärna vill komma hit för att spela under den nya tränaren, förklarar sportchefen.

Under säsongen har Brynäs värvat in forwarden John Persson och backen Marcus Björk på flerårsavtal. Och dessutom gjort sig av med Niclas Lundgren, Adam Brodecki och Emil Forslund.

Hur det blir med spelare som har gällande kontrakt med Brynäs, men är utlånade till andra klubbar återstår förstås att se längre fram.

En spelare som Brynäs dock uppges vilja ha tillbaka är Simon Bertilsson, som den här säsongen spelat i ryska Sotji i KHL.

Tre matcher återstår också av säsongen. Mot Leksand på lördagen är det osäkert om Daniel Mannberg kommer till spel. Han lämnade återbud efter uppvärmningen mot Rögle, då en gammal skada gjorde sig påmind.

– Dessutom får vi se hur det är med Emil Molin som fick ett skott på sig, säger tränaren Mikael Holmqvist som dock lyfter fram 18-åringen Oskar Kvist som gjorde sitt första mål i sin riktiga SHL-debut.

– Han skulle haft ett assist också till Linus Ölunds mål, men det var roligt att se Kvist (som är junior ytterligare en säsong) kliva fram, säger Holmqvist.

Fakta/Kontraktsläget i Brynäs

Utgående kontrakt: Joacim Eriksson, Marcus Ersson, Lukas Kilström, Eric Norin, Victor Söderström (är utlånad av Arizona), Nicklas Danielsson, Jacob Blomqvist, Emil Molin, Joachim Rohdin, Linus Ölund (utlånad av Pittsburgh).

Ett år kvar: Samuel Ersson, Niclas Andersén, Josef Ingman, Alexander Lindelöf, Jonathan Sigalet, Samuel Asklöf, Jaedon Descheneau, John Persson, Tomi Sallinen, Samuel Solem (utlånad till Karlskrona), Lukas Zetterberg (utlånad till Västerås), Marcus Westfält (utlånad till Västervik).

Två år kvar: Marcus Björk, Johan Alcén, Daniel Mannberg, Greg Scott.

Fyra år kvar: Anton Rödin.

► Nedsläpp, Brynäs–Leksand lördag 15.15

Inget Brynäslag var klart på fredagen – men utgångspunkten är att det blir i stort sett samma uppställning som mot Rögle.