Efter oflytet i fjol – countrystjärnan återvänder till Gävle

Det första som slår en med David Henriksson, 32, är han verkar ha ett väldigt gott självförtroende och ett stort driv i allt vad han tar sig för. Att han är van vid att sälja in sig själv blir tydligt, och om det är viktigt i Sverige som frilansande musiker, är det nog helt essentiellt i USA där han bodde 2017 till 2020.

Trots att han tvingades lämna Nashville i februari 2020 till följd av en tornado och därmed fick se investeringen att bo och verka i USA avbruten abrupt, för att därefter komma till ett Sverige som inom kort skulle lamslås av pandemin, har han inte hängt läpp utan testat på nya värv. Bland det största som hänt under sommaren 2021 är att han har gjort fyra gig med Robert Wells och hans Rhapsody In Rock-koncept på Dalhalla.

2017 drog han till Nashville och nog för att han inte är den första svenska musikern som har gjort det, men erfarenheterna därifrån är minst sagt imponerande. Bland annat tog det endast tre månader innan han spelade på countrymusikens mecka: Grand Ole Opry. Större delen av tiden ägnade han åt att turnera med artisten Tracy Lawrence och nu senast Kyle Daniel, som var "tre steg ner på karriärstegen", men kul ändå, menar Henriksson.

I Sverige är han kanske inte ett lika känt namn, men faktum är att Gävle är den plats där han har lirat mest jämte Stockholm, där han är uppvuxen och bor samt Östersjön, då han lirat i coverband på Cinderella-färjan mycket. Du kan ha sett honom på Å-Krogen, CC-Puben eller Rådhustorget med banden The Events eller Pure Pleasure under perioden 2008-2011. I oktober 2011 var han även förband till glamrockarna Sweet då de lirade på Maxim med The Events. Men sedan dess har det varit skralt med Gävlegigen tills nu 6 oktober 2021 klockan 19.00 på Gävle konserthus.