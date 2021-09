Efter översvämningarna – MSB-chefen på Gävlebesök: "Vill lära av det som hänt"

Länsstyrelsen har fått i uppdrag av MSB att utvärdera skyfallets konsekvenser i Gävleborg. Utredningen ska återrapporteras både till MSB och EU inom ett halvår.

Men redan på måndagen var en delegation med bland andra MSB:s generaldirektör Camilla Asp i Gävle för att höra mer om skyfallet och dess konsekvenser. Under ett möte på förmiddagen redogjorde länsstyrelsen för händelseförloppet.

– Söndagen den 15 augusti meddelade SMHI att det var risk för stora regnmängder. Men prognosen var väldigt osäker, berättade försvarsdirektören Johan Höglund.

Det blev värre än vad både länsstyrelsen och SMHI hade befarat. Enligt prognosen skulle det komma 70-100 millimeter regn under ett dygn, men det kom 162 millimeter. Viadukter svämmade över, vägar spolades bort, skolor tvingades stänga, bostäder blev obeboeliga och kollektivtrafiken påverkades. Över 700 larm kom in till Gästrike Räddningstjänst under natten.

– Det var många individer som drabbades hårt, men vi upplevde ändå att man kunde hålla de samhällsviktiga verksamheterna igång, sa Jennie Berg, länsstyrelsens biträdande försvarsdirektör.

– Sedan kan vi konstatera att den enskildes förväntan på samhällets förmåga att hjälpa harmoniserade inte riktigt med de vidtagna prioriteringarna för att säkra samhällsviktig verksamhet, sa Johan Höglund.

Förutom länsstyrelsen träffade Camilla Asp representanter för räddningstjänsten och kommunerna. Tidningen fick en kort pratstund med henne efteråt. Hennes intryck var att krisberedskapen i länet fungerat bra.

– Det har funnits en väldigt fin samverkan mellan kommuner, länsstyrelsen och räddningstjänsten och den samverkan är jätteviktig i alla kriser. Det tar jag med mig att det har fungerat väldigt väl, sa hon.

Många privatpersoner har uttryckt att de känt sig utlämnade. Hade det gått att göra mer från samhällets sida?

– Räddningstjänsten har egentligen inte uppdraget att hjälpa allmänheten, sedan brukar man göra det när man har resurser och möjlighet. Därför är det viktigt att allmänheten själv gör så mycket som möjligt för att klara översvämningar.

– Vi har informerat om det och jag vet att länsstyrelsen i Gävleborg också har gjort det, men vi tar med oss det, att vi ytterligare försöker informera om vilket ansvar man har själv och vilken hjälp man kan få från det offentliga sa hon.

Utifrån MSB:s perspektiv, hur oväntat eller väntat var det att just Gävle skulle drabbas av det här?

– Det är lite svårt med skyfall för man vet faktiskt inte riktigt när de inträffar. De är svårbedömda. Det var väl inte så att man långt innan hade kunnat föreställa sig att det här skulle komma till Gävle, sen fick man lite varningar innan av SMHI.