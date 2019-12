Efter rekordåret – nu siktar Gävletravets mästare på en god jul i Frankrike: ”Critérium Continental står högt på listan”

Läs även: Dags för Gävletravet att fördela V75-miljonerna – men den stora hemmastjärnan startar inte på lördag: "Ska till Frankrike"

Göteborgsbördige Fredrik Wallin fick upp ögonen för travsport redan i 14-årsåldern då han gjorde praktik på en 4H-gård och fick lära sig om travhästar. Sedan dess har han aldrig riktigt klarat av att lämna hästarna.

– Jag har gjort några halvdana försök, jobbat i butik och provat att plugga. Det har blivit några utstickare längs vägen och jag har gått i backen helt några gånger. Det har inte alltid varit självklart att jag ska bli travtränare. Men varje gång jag lämnat travet har jag alltid återvänt. Jag lyckas nämligen aldrig klara mig långa perioder utan hästarna utan det är hästarna som driver mig.

För fem år sedan kom brytpunkten. Han jobbade inne på Gävletravet tillsammans med sin dåvarande sambo, men i samband med uppbrottet mellan dem valde han även att för första gången satsa helhjärtat på sig själv.

– Jag kände för fem år sedan att jag har så pass mycket att ge att jag vill satsa på något eget. Jag öppnade mitt eget, hade fått ganska mycket rutin och förstått hur jag ville vara i min rörelse och hur jag vill vara med hästen. Efter det har jag kunnat jobba väldigt fokuserat och det har varit en del av framgången.

Något han inte ångrat sedan dess. I början av 2014 löste han sin proffstränarlicens och sedan dess har det flutit på bättre än vad han själv vågat tro. Han satte upp delmål för sin karriär och han har inte bara nått dem. Han har krossat dem.

– Mitt första mål var att ta mig in till Gävles topp tre inom fem år, det gjorde jag på 1.5 år, det är snart två år sedan. På tio år ville jag ta mig in på topp 20 i Sverige och just nu är jag topp 16. Det känns bra, det är roligt när man har satt delmål och lyckas uppnå dem.

Ett annat delmål slog han så sent som i förra veckan då han nådde drömgränsen på tio miljoner inkörda kronor.

– Det var häftigt.

Wallin brinner för unghästar. Just nu har han cirka 55 hästar i träning och satsar stort på sina ettårskullar.

– Det är dem jag har brunnit mest för, att utveckla dem är det roligaste som finns.

Hur många av dem hinner du med på en vecka?

– Många, nästan alla.

Nu packar han lastbilen full och åker med fem hästar till Frankrike. Där ska storstjärnan Activated, som tidigare i år vunnit miljonloppen Stochampionatet och Drottning Silvias Pokal tävla i Critérium Continental, ett fyraåringslopp i Vincennes.

På söndag 22 december är det dags.

– Frankrike är Europas största travland. De har större pengar och mycket mer trav. Det tävlar om nästan dubbelt så stora prispengar än vad vi gör här. Det är dessutom väldigt få lopp som är öppna för internationella gäster. Det är väldigt stängt där och svårt att få vara med. Det är hemmahästarna som har företräde.

Då är det rätt prestigefyllt att få komma?

– Så är det. Jag tycker att det är fantastiskt roligt, det här blir mitt tredje år där. Hästarna har gått bra där så det känns bra.

Vad har du för förväntningar på Activated i Frankrike?

– Hon är en stor stjärna men hon har väldigt tuffa lopp där nere. Vi åker ner för att lära oss och skaffa oss erfarenhet. Hon blir säkert ensam sto i loppet. Jag hoppas på henne, hon kommer att få arbeta väldig tufft men hon har en styrka i sig som är svår att läsa. Med rätt förutsättningar är hon med dem.

Hur är Activated?

– Activated är en prinsessa, världens snällaste, enkel att ha att göra med, småbusig och hon vet om att hon är stallets stjärna, men kräver ingen uppmärksamhet för det. Hon vill göra mycket på sitt sätt.

Varför valde du att bli tränare och inte köra egna lopp?

– Jag har för dåligt psyke, jag har inte nerverna. När det blir tight så blir jag onödigt aggressiv och fokuserar inte på rätt saker, jag vill kunna utveckla hästen och sätta den i toppskick. Sedan finns det duktiga kuskar som kör och har lugnet att hålla sig till det de ska göra.

Vilket är ditt drömlopp att vinna?

– Unghästloppen, och speciellt det vi är med i i Frankrike snart, Critérium Continental står högt på listan, jag ska vinna det en dag. Det är speciellt med unghästloppen, man får bara en chans. Det är en del av charmen.

Wallin har på sina fyra år som proffstränare gått från doldis till en en supersuccé och i det håller han på att landa.

Så här svarar han på frågan om han lever sitt drömliv just nu:

– Ja, det gör jag nog. Jag har fått bygga min gård som jag vill, jag har fina hästar och folk som satsar på mig. Nu är jag väldigt tacksam för var jag är.