Efter succésäsongen – Simone Edefall redo för nästa steg i karriären: "Kul om det skulle bli aktuellt"

Sandvikens IF var i toppen av damernas division 1 norra Svealand under stora delar av säsongen och en stor del i det hade Simone Edefall som stod för inte mindre än 32 mål på 20 matcher och i komfortabel stil vann skytteligan i serien och delade titeln i division 1 tillsammans med Moa Sjöström från Team Thoréngruppen, som spelade en match mer än SIF-anfallaren under säsongen. Faktum är att Kramforstjejens 32 mål har god chans att bli den högsta noteringen av alla i de tre högsta divisionerna i svensk damfotboll.

Ett par mindre bra resultat i de allra sista omgångarna grusade däremot Sandvikens drömmar om kvalspel till Elitettan och de fick till slut nöja sig med en andraplats i tabellen, två poäng bakom Bollstanäs SK.

– Det vore ju konstigt att sammanfatta säsongen med något annat än att den gick bra. Men det är fortfarande surt, jag har inte kommit över det. Antingen så har man vunnit eller kommit på en plats där man inte haft möjlighet, men andraplatsen... Det kommer bli bra när man har distans och just nu så pågår ju kvalet också, där man tänker att det kunde varit vi, säger Simone Edefall och fortsätter:

– Vi har spelat väldigt bra fotboll och det är framförallt det som har varit så kul och det känns så surt att i de två matcher vi förlorade så var det mest nerver som gjorde det. Man vill inte ens kolla tillbaka på de matcherna för vi spelade inte alls som vi brukar. Det är alltid surt att förlora men om man känner att man gjort vad man kan är det mer okej än när man inte gör det vi kommit överens om.

Den nu 26-åriga anfallaren, som bortsett gymnasieåren i Sundsvall inte flyttat ifrån Kramfors, tog inför säsongen ett stort steg då hon skrev på för Sandviken och bestämde sig för att flytta dit.

Flytten innebar samtidigt att hon för första gången skulle representera en klubb utanför Ångermanland då hon tidigare bara spelat för Kramfors-Alliansen och sedan en handfull år i Bik SK.

– Det är alltid blandade känslor, det är kul att göra något nytt och jag gillar att träffa nya människor men det är jobbigt i början men nu känns det bra och jag ångrar inte att jag flyttade. Jag jobbade på Folksam hemma i Kramfors och det löste sig så att jag kunde jobba på Folksam i Gävle så jag har jobbat där. I och med att allt annat var nytt så var det skönt att i alla fall kunna jobbet, så inte det också blev nytt, berättar hon.

Såhär i efterhand tror hon att flytten var precis vad hon behövde, både personligen och för fotbollen där hon under förra säsongen drogs med stora skadebekymmer.

Det i kombination med lagets spelmodell tror hon blev perfekt för henne vilket sedan resulterade i 32 mål.

– Jag tror delvis att det berodde på att jag behövde få en förändring, att flytta och byta lag blev en nytändning. Sedan har vi väldigt många spelare som är duktiga individuellt så tillsammans har vi blivit bättre samtidigt som vi har haft väldigt många snabba spelare så vi har kunnat ställa om snabbt. Sedan var väl det bästa av allt att jag kunde genomföra hela säsongen med tanke på de skadebekymmer jag hade förra året där det inte blev så mycket fotboll, säger hon.

Insatserna under säsongen har inte gått obemärkta förbi runt om i Fotbollsverige för anfallaren från Kramfors, som för ett par år sedan provtränade med anrika Umeå IK, men något beslut kring nästa säsong har inte tagit än.

Planen den närmsta tiden är att först åka hem till Kramfors i ett par veckor innan hon tar ett beslut om framtiden.

En framtid där hon inte utesluter fortsatt spel i Sandviken, men det finns också intresse från andra klubbar.

– Det finns det, säger hon.

Från vilken nivå då?

– Det måste jag passa på just nu. Jag ska provträna lite så får vi se sedan. Det är mycket som ska stämma när man byter klubb och flyttar och i Sandviken trivs jag så det vore inte konstigt om jag spelade där nästa säsong.

Tidigare har Simone Edefall aldrig spelat på en högre nivå än division 1.

Nu känner hon sig redo för att ta nästa steg, ett steg uppåt i seriesystemet, om det skulle bli aktuellt.

– Ja, faktiskt. Jag vet inte om jag gjort det någon gång tidigare men det känns kul om det skulle bli aktuellt. Jag gillar att bo i norr men nu när jag har klarat av att bo söderut här så känns det som att man klarar av att bo vart än i landet det skulle bli, säger hon.