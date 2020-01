Efter TBC-fallet på skolan – tester ger lugnande besked: "Ingen stor smittspridning"

Det var i höstas som det uppdagades att en person på Bessemerskolan i Sandviken hade tuberkulos.

Läs mer: Tuberkulos på skola i Sandviken – nu ska prover tas på elever och personal: "Behöver veta om fler smittats"

Det rörde sig om en smittsam form av sjukdomen och smittskyddet vid Region Gävleborg beslutade att genomföra en provtagning av elever och anställda på skolan för att se om fler blivit smittade.

Om man bär på TBC-smitta kan det vara nödvändigt med förebyggande behandling så att man slipper insjukna.

Provtagningen på skolan tyder på att smittan begränsats.

– Glädjande nog har det inte förekommit någon större spridning på skolan. Vi har inte fått in alla svar än och i något enstaka fall råder viss oklarhet kring behov av förebyggande behandling. Men helhetsbilden är positiv, säger Signar Mäkitalo.

Han säger att resultatet är väntat. TBC smittar inte så enkelt, menar han, utan det krävs normalt en upprepad och nära kontakt med den sjuke. Bakterierna sprids i första hand till familj, partner och andra som den som är sjuk bor med.

TBC är en relativt ovanlig sjukdom i Sverige. Totalt fick 20 personer i Gävleborgs län tuberkulos under fjolåret. Antalet TBC-fall i länet har under de senaste tio åren legat mellan 17 och 32 per år.

– De flesta är smittade utomlands i länder med mycket TBC, säger Signar Mäkitalo.

Räknat per invånare har Gävleborg har en hög förekomst av TBC jämfört med övriga Sverige. Orsaken är att länet har fler utlandsfödda medborgare som kommer från länder där TBC är vanligt, exempelvis Somalia, Etiopien Afganistan och Tjetjenien.

FAKTA/Tuberkulos

Tuberkulos är en av de allvarligaste infektionssjukdomarna i världen. Ungefär en tredjedel av alla människor i världen är infekterade med tbc. Av dem insjuknar omkring åtta till nio miljoner i tuberkulos varje år.

I Sverige är sjukdomen ovanlig. Varje år blir 500-600 personer sjuka i tbc i landet. Antalet är bland de lägsta i världen i förhållande till folkmängden. De allra flesta som blir sjuka är yngre vuxna som kommer från länder där sjukdomen är utbredd.