Efter vaccineringen i mellandagarna – 13 personer smittade av covid-19 på äldreboendet

Tidningen skrev i våras om problemen som Bysjöstrand hade med covid-19. Nu skriver kommunen på sin hemsida att äldreboendet åter drabbats av ett coronautbrott – mitt emellan de två vaccineringarna.

Den här gången är 13 personer smittade, varav tolv på samma avdelning.

- Trots stora insatser av alla våra medarbetare har viruset tagit sig in på Bysjöstrand, det visar på vilket lömskt och oberäkneligt virus det här är, säger Johan Callenmark, socialchef i Ockelbo kommun.

I mellandagarna vaccinerades merparten av de äldre med den första sprutan. Nästa vecka ska den andra och sista dosen ges.

- Vi märkte under förra veckan att några hade symptom. Under måndagskvällen fick vi veta att samtliga boende som testats på avdelningen var positiva. De mår i nuläget förhållandevis bra och vi har ett bra stöd från läkare som är tillgänglig varje dag, säger Britt Aspgren, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Ockelbo kommun.

Samtliga personer som bor på de berörda avdelningarna ska nu testas för covid-19.

– Det är Smittskydd Gävleborgs smittspårare som leder arbetet. De smittade boende har isolerats och personalen använder sig av kohortvård, det betyder att samma personal sköter de misstänkta och att de inte besöker någon annan avdelning, säger Britt Aspgren.

På Ockelbos hemsida står att fokuset under hela pandemin varit att inte få in smitta i kommunens verksamheter. Enligt kommunen är tillgången till skyddsutrustning god och används i allt nära arbete med boende.

Det är oklart om smittan tagit sig in via personal eller via besök från någon anhörig.

- Vi har en omfattande smittspridning i Ockelbo. Ju mer den finns i samhället, desto större risk är det att den tar sig in på boendet. Det är oberäkneligt och lömskt och man förefaller, i vissa fall, kunna bära det utan att känna nämnvärda symptom, säger Johan Callenmark.