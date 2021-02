Efter VM-framgångarna – här kommer nästa gästrikegeneration av längdåkare

Ungdomstävlingen genomfördes under strikta covid-19-förhållanden med rejäl uppdelning tidsmässigt mellan klasserna.

Gävle SK kunde också erbjuda bra förhållanden, trots inbrottet häromdagen då bland annat nycklar till fordon för spårpreparering stals. Nu hade man med den utrustning man hade tillgång till preparerat skatespåren med gott resultat.

Och det viktigaste var det som flera ledare konstaterade:

"Så bra att det går det finns tävlingar för ungdomarna nu, med tanke på hur det varit. Det är så viktigt att de inte bara får träna – utan får sätta på sig nummerlappen också och få tävla".

Och det fick de, för andra dagen i rad eftersom Ungdomskannan gick under lördag.

Det var åkare från Gävle SK, Högbo GIF, Valbo AIF, Kungsgårdens SK, Järbo IF, Hedesunda IF, samt klubbar från Uppland och Hälsingland.

Sporten bjuder här på massor med bilder från de yngsta klasserna och självklart resultaten från tävlingen.

Resultaten hittar ni längst ned i artikeln.

Resultat

GÄVLESKEJTEN:

D11–12 2,7 km (f): 1) Molly Joelsson, Östervåla, 9.59, 2) Meja Wikblom, Högbo GIF, 10.19, 3) Viola Forsberg, Valbo, 11.01, 4) Evelinn Lundgren, Hedesunda, 11.13, 5) Hanna Wennberg, Gävle SK, 11.41, 6) Amanda Westlin, Högbo GIF, 12.12, 7) Lovis Backman, Östervåla, 12.27, 8) Irma Strömberg, Hedesunda, 12.50, 9) Kajsa Johansson, Gävle SK, 18.40.

H11–12, 2,7 km (f): 1) Einar Blomberg, Rehns BK, 8.27, 2) Samuel Wallin, Järbo IF, 9.46, 3) Linus Engstrand, Hedesunda, 9.49, 4) Ludvig Ljunggren, Högbo GIF, 9.53, 5) Edvin Lindberg, Kungsgården, 10.12, 6) Yang Youheng, Högbo GIF, 10.22, 7) Linus Bergfors, Valbo AIF, 10.32, 8) Conrad Wickenberg, Högbo GIF, 10.55, 9) Sven Strömberg, Hedesunda, 12.00, 10) Harry Lennholm, Hedesunda, 15.17.

D13–14, 4,5 km (f): 1) Selma Partanen, Högbo GIF, 14.34, 2) Alicia Ivarsson, do, 15.15, 3) Tilde Vikblom, d0, 16.02, 4) Lina Lingman, Trönö, 16.25, 5) Hanna Nyström, Högbo GIF, 17.11, 6) Parisa Wickenberg, do, 17.28, 8) Svea Forsslund, Högbo GIF, 22.07.

H13–14, 4,5 km (f): Leon Kvistegården, Högbo GIF, 13.25, 2) Lucas Tommila, Hudiksvall, 14.15, 3) Gustav Mattsson, Valbo AIF, 14.29, 4) Lars Persson, Bjuråker, 15.18, 5) Vidar Lans, Rehns BK, 15.29, 6) Tim Persson, Högbo GIF, 15.45, 7) Casper Sundström, Högbo GIF, 16.00, 8) Lukas Fahlstedt, Gävle SK, 19.26, 9) Hugo Öberg, Gävle SK, 22.57, 10) Melker Mattsson, Valbo AIF, 44.38.

D15–16, 5,6 km (f): 1) Klara Eriksson, Högbo GIF, 18.29.

H15–16, 5,6 km (f): 1) David Wallin, Järbo IF, 15.24, 2) Simon Andersson Forsså, Högbo GIF, 15.38, 3) Sixten Partanen, do, 16.11, 4) Alfred Jeppsson, do, 17.21.