Einars mamma fortsätter kämpa för forskningen efter hans död – får hjälp av lokala kändisar: "Barn och cancer hör inte ihop"

I dag är internationella barncancerdagen och drabbade barn uppmärksammas världen över.

Tidningen har tidigare berättat om Einar avled i cancer 2018 fjorton år gammal. Redan när Einar insjuknade började han och hans föräldrar engagera sig i kampen mot sjukdomen.

– Einar var en generös kille och ville direkt vara med och bidra själv. Vi fick så oerhört mycket hjälp av fonden i början. Därför kände vi att vi ville vara med och bidra, säger Johanna Sewon.

Insamlingen Einar kills cancer har hittills samlat in nästan 250 000 kronor, bland annat genom försäljning av armband som Einar själv tillverkade.

Barncancerfondens insamlade pengar går framför allt till forskning om sjukdomen i Sverige.

– Vi pratade mycket om det tillsammans innan Einar dog och han ville att just vi skulle satsa på att stödja just forskningen. Han var en generös kille och vi kommer absolut fortsätta stödja insamlingen framöver.

Under lördagen anordnas en manifestation vid Hedvigslundskyrkan i Gävle som Johanna Sewon är en av de ansvariga för. Bland annat kommer marschaller att lysa upp platsen och försäljning kommer ske till förmån för Barncancerfonden.

– Vi vill göra något i de drabbade barnens namn. Dels hedra de som lämnat jorden, dels visa stöd för de familjer som kämpar just nu, säger hon.

Youtubern Linus "zaitr0s" Andersson bor i Hofors och har blivit känd för att streama när han spelar datorspelet Fortnite via streamingsajten Twitch.

I samband med internationella barncancerdagen anordnar Barncancerfonden ett event som de kallar Stream of hope. Där kommer svenska streamers spela olika spel under 24 timmar och samla in pengar till fonden. En av de absolut största är Hoforsbon "zaitr0s".

– Det är låter lite konstigt kanske men det känns ju värre när barn drabbas. Att de ska behöva ligga på sjukhus och inte leva som andra barn, då känner jag att jag vill hjälpa till, säger Linus "zaitros" Andersson.

Hela 190 000 prenumererar på hans Youtube-kanal och över 160 000 på Twitch. Han har gjort liknande engagemang tidigare för fonden.

– Jag har gjort några charitystreams tidigare. Det känns bra att kunna utnyttja att man har så många följare för ett bra budskap.

Mellan 10 och 22 kommer han sitta och spela samtidigt som han hoppas att insamlingen når målet på 200 000 kronor. Redan under fredagen hade den nått över 60 000 kronor.

– Det skulle vara jävligt bra faktiskt. Men spelar ju ingen roll hur mycket det blir, varje peng räknas, säger Linus Andersson.

En annan lokal eldsjäl som hjälpt till att samla in pengar till Barncancerfonden är musikern Ingemar Dunker från Sandviken. Han samlar in pengar under sina turnéer och har på bara något år samlat in upp mot 180 000 kronor till Barncancerfonden Mellansveriges förening.

– Jag låter bössan gå runt när vi spelar och det brukar inbringa mycket pengar. Bara senast här i januari tror jag vi samlade in nästan 33 000 kronor, säger han.

För tillfället är Ingemar sjukskriven och ersatt av vikarie men han kan ändå vara med och sköta bössan vid spelningarna.

– Barn och cancer hör inte ihop, så är det bara. Att vuxna kan drabbas är en sak men barn, nej det är det jävligaste. Jag vurmar för barnen som råkar illa ut och tycker de ska ha pengar, säger Ingemar Dunker.