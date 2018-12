Stor markförsäljning i Gävle och Sandviken – kommunerna förtegna: "Det är något riktigt stort"

Kommunstyrelsen i både Gävle och Sandviken har extrainsatta möten under tisdagsförmiddagen. Då ska beslut tas om en markförsäljning som omgärdas av ett stort hemlighetsmakeri. Beslutsunderlaget är sekretessbelagt.

Enligt Patrik Stenvard handlar det om en välkänd och seriös aktör som vill etablera sig och bedriva en "elintensiv" verksamhet. Det har inget med kommunens planerade försäljning av Rörbergs flygplats att göra. Mer än så vill han inte avslöja före pressträffen.

Vi har tidigare berättat om Gävle kommuns ambition att locka till sig nätjättar som vill bygga serverhallar i Sverige. Ett 85 hektar stort markområde skog söder om Ersbo industriområde och väster om E4 vid Hemlingby köpcentrum har avsatts i just detta syfte.

E-handelsjätten Amazon har under onsdagen bjudit in till presskonferens i Stockholm. Vad som ska avhandlas är oklart, men det har spekulerats i att företaget är på väg att ge sig in på den svenska marknaden, skriver Svenska Dagbladet.

Vi livesänder pressträffen i Gävle stadshus med start klockan 13.

Se sändningen här nedan i tv-spelaren.