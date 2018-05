Studentfirandet en köpfest: Här är oväntade utgifterna som kan komma som en kalldusch

Studentfirandet har blivit en högtid det satsas alltmer pengar på. Redan i oktober året innan börjar nedräkningen – och därmed köpfesten. Lastbilsflak och studentmössor ska beställas och fester och kryssningar bokas. Det finns numera ett antal företag som har som affärsidé att erbjuda olika tjänster och arrangemang kring studenten och för många unga kommer det som en överraskning att det mesta både ska bokas – och betalas – ett halvår i förväg.

– Studentfirandet har blivit en stor kommersiell apparat som börjar allt tidigare och det är dyrt, väldigt dyrt, säger Svetlana Höjerström, som är budget- och skuldrådgivare i Linköping.

Studenter är en tacksam målgrupp för festfixare som lätt skapar ett socialt tryck med argument som "det är bara en gång i livet". Eventbolagens kontakt sker direkt med eleverna vilket gör att föräldrarna – eller för den delen skolan – inte är tillräckligt involverade och många känner sig stressade då de på kort tid ska ta en mängd olika beslut om alltifrån studentmössor och specialkryssningar till baler och högtalarutrustning till lastbilsflaket.

– För många nyblivna 18-åringar är det första gången som de ska teckna egna avtal och jag kan personligen tycka att det är blir fel när eleverna sitter och designar sina egna studentmössor i stället för att koncentrera sig på studierna, säger Svetlana Höjerström.

Trots att svenska skolan är kostnadsfri är det långt ifrån gratis att ta studenten. Enligt branschorganisationen Svensk handel kostar en studentexamen i snitt 16 500 kronor per elev. Det innebär tuffa tider för familjer med ansträngd ekonomi som ändå känner krav att ordna ett minnesvärt firande. Genom att planera i god tid i förväg och göra mycket själv kan man dock hålla kostnaderna nere. Kläder kan köpas second hand eller på rea säsongen innan och numera går det att ta fina bilder även med en telefon, vilket kan spara in ett kostsamt besök hos fotografen.

Mat och dryck är den största utgiften på en studentmottagning och även här finns det pengar att spara genom att välja billigare alternativ som wraps eller pastasallader, skåla i mousserade vin i stället för champagne och dekorera med vad naturen har att erbjuda.

– Det är viktigt är att man tidigt sätter sig ned och pratar om vilka förväntningar och ekonomiska förutsättningar som finns i familjen. Vilka kostnader ska studenten själv stå för och vad ska föräldrarna betala? En fin mottagning kanske känns mer värt än en dyr present? Prioritera det som känns viktigt, det går inte att vara med på allt, säger Svetlana Höjerström.

Kristina Erkenborn/TT

HÄR FINNS DET PENGAR ATT SPARA

+ Köp balkläder och studentklänning/kostym second-hand eller på rea året innan.

+ Välj en enklare utformning på studentmössan. Den ska trots allt bara användas en gång.

+ Gå ihop och dela kostnaderna för champagnefrukosten. Alla behöver inte ha var sin skumpaflaska.

+ Mejla inbjudningskorten till mottagningen eller gör en Facebook-inbjudan. Detsamma gäller för tackkorten.

+ Laga maten själv och be släkt och nära vänner att ta med en rätt var.

+ Låna glas och porslin av grannar och släkt i stället för att hyra eller köpa engångs.

+ Dekorera borden med det naturen erbjuder som björkris och ängsblommor.

SÖK BIDRAG FÖR STUDENTFIRANDET

Familjer med ekonomiska svårigheter kan söka bidrag hos kommunen till studentmössa, kläder och skylt.

Det finns också fonder att få bidrag från. Se mer på www.sokastipendium.se/fonder-och-stiftelser

Ensamstående föräldrar kan söka bidra hos Majblomman.

TT NYHETSBYRÅN