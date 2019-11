Eldsjäl från Sandviken ger ut bok om livet med damhockeyn: "Jag köpte pizza och cola – och satte mig och skrev"

De senaste åtta åren har han lagt ned sin själ i damhockey och Sandvikens IK.

Och nu har skrivit en bok om det också.

Sandvikaren Markus Baggström, 35, har just – på högst eget initiativ – släppt "Idioten, eldsjälen & den ständiga kampen för damhockeyn".

160 sidor, tryckta i Finland genom en kontakt, om just det som slutklämmen i boktiteln skvallrar om.

– Jag har bekostat alltihop själv också, ett femsiffrigt belopp blev det, säger han.

En fråga om att skriva en krönika åt sajten damhockey.se utvecklades till något betydligt mer.

– Jag gick motvilligt med på att skriva den där krönikan, sa att jag ger det ett försök – "men du får rätta alla felen!". Jag skickade in texten – och sedan fick jag massor med beröm tillbaka. Bland annat hade Maria Rooth läst den och tyckte den var bra. Jag fick mycket positiva vibbar, och nån sa "ska du inte skriva en bok?!".

Första reaktionen var att varken kunnande eller tid fanns.

– Men så hade jag inget att göra under påskdagarna i våras. Jag var trött på påskmaten, gick och köpte en pizza och en cola och satte mig vid datorn och började skriva. Tre timmar senare hade jag skrivit fyra kapitel.

I torsdags hade han releasefest.

Det gick snabbt när du väl började skriva.

– Ja, jag skrev boken på tre månader ungefär. Jag har ett fruktansvärt bra minne som jag använt mig av, sedan har jag antecknat en massa saker också genom åren. Inte för att jag tänkt använda i en bok, men för att kunna gå tillbaka och kolla saker jag kan ha nytta av.

Ska man kalla det en biografi?

– Jaaa, det kan väl göra, en biografi över mig och det jag gjort främst i Sandvikens IK – men även en del jag gjort för Linköping, som jag sponsrat en del genom mitt företag. Sedan har 17 olika personer som betytt mycket för mig på olika sätt fått varsitt kapitel – Pecka Alcén finns med där, Sara Grahn...

Och Madde Östling. Den varma relationen mellan Baggström och henne blir tydlig när vi kommer in på kapitlet som bland annat avhandlar hur han övertalar henne att göra hockeycomeback i SIK efter en tuff tid uppe i Övik.

Baggströms koppling till Linköpings damverksamhet handlar förstås också om den relationen.

– Förr, när jag spelade själv, var jag ett tag i IK Sätra i Gävle, och eftersom vår målvakt ofta tränade med Brynäsdamerna då fick jag chansen att hänga med och träna lite extra. Madde Östling kom upp i A-laget då, hon var bara en liten tjej då. Det var genom de där träningarna som mitt intresse för damhockey väcktes.

Varför blev det så?

– Det är trevligt att ha med damspelare att göra helt enkelt. De är tacksamma på ett annat sätt, de tackar när de får något. Så enkelt kan man säga att det är.

Efter tre år med jobb i Stockholm återvände Markus Baggström till Sandviken 2011 och fick frågan att hjälpa till i SIK.

– Direkt när jag klev in i omklädningsrummet kände jag att "Oj, här finns mycket att göra". Mycket handlar om organisation och administration. Jag har alltid gillat utmaningar, och jag gillar att jobba mycket. Det är min styrka kan man säga.

I slutet av förra året var det nära att han tog jobbet som sportchef för damverksamheten i Linköping – "men jag är lite för hemkär, jag gillar Sandviken".

Nu är han sportchef för SIK dam, assisterande tränare, vice ordförande i föreningen – och dessutom ansvarig för Gästriklands lag som spelar Stålbucklan varje år.

Vad är din vision för damhockeyn och SIK?

– Att få fram bredd i verksamheten, med en topp också så klart. Vi jobbar ju just nu tillsammans med Brynäs också, med ett samarbete och med att köra igång hockeygymnasiet för tjejer. Brynäs har fått klartecken till hösten 2020 och planen är att starta då. Sedan får vi se hur många spelare vi kan ta emot här. Vi håller på att titta på allt det där nu, jag träffade för övrigt Henrik Glaas häromdagen.

Hur distribueras boken förresten?

– Just nu bara genom reklam via sociala medier. Jag har fått ett 30-tal beställningar och hälften av dem ska skickas ut i landet, så jag var på bokhandeln och köpte vadderade kuvert att lägga dem i. Då frågade dom om dom kunde få 10–15 ex att sälja där.

Vad tar du för den?

– 295 kronor. Det känns som rätt nivå. Men jag gör inte det här för pengarna alls. Jag hade bara en massa som jag ville dela med mig av.