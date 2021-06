Elena, 35, och Aaron, 29, klippte till vid byggruschen: "Det bästa vi har gjort"

De bodde på Gävle Strand och kände båda att de ville komma närmare naturen. De började leta hus, men det var alltid något som inte stämde. En dag när de var på väg till jobbet såg Elena en skylt. Det stod "Tomter till salu i Mackmyra", precis det område som de tidigare hade drömt om. Hon ringde mäklaren direkt.

– Det fanns en tomt kvar och mäklaren sa att om vi ville ha den måste vi bestämma oss samma dag. Aaron var tveksam men jag kände att det kunde vara ett tillfälle för oss. Vi tackade ja utan att ha sett tomten, säger Elena.

Nu sitter de i sitt alldeles nybyggda hus och skrattar. Både åt hur galna de var, men också åt hur bra det blev. De har precis flyttat in, utanför är det fortfarande grus och jordhögar. Men verandan är mysigt inredd med kuddar och blommor. Ett stenkast därifrån finns det hagar med hästar och får.

– Vi älskar den här miljön. När vi går på kvällspromenad med hunden vill båda katterna följa med, säger Elena.

– Visst gick det fort och jag har varit orolig för finansieringen. Men det blev verkligen bra, säger Aaron.

För att få en säkerhet måste de sälja lägenheten och det blev svårare än någon kunnat förutse. De köpte tomten bara två veckor innan corona bröt ut.

– Vi fick tomten för 580.000 kronor och i dag skulle den kosta två gånger så mycket. Även priserna på hus har gått upp under pandemin och vi hann precis köpa innan, fortsätter Aaron.

Men i början av pandemin var många oroliga för ekonomin. När de hade visning av lägenheten i mars 2020 kom ingen. Banken gav dem rådet att ge försäljningen mer tid.

– Det var en stressig period. Vi hade gått ner i arbetstid och jobbade bara 60 och 40 procent. Vi hade nästa visning i augusti och då kom det jättemånga. När vi sålde med 600.000 kronor i vinst var det en stor lättnad, säger Aaron.

De hade valt ett Eksjöhus med några tillägg och totalentreprenad. För att ha någonstans att bo under byggtiden hyrde de en sommarstuga. Den totala kostnaden med tomtköp och alla avgifter landade till sist på 4,8 miljoner.

Elena föddes i Ryssland och Aaron i USA. De hittade varandra vid kaffeautomaten på Sandvik.

– Det är sant. Jag hörde honom och sa "Hello, you must be american?" Vi åt en lunch ihop och kunde inte sluta prata. Det tråkiga var att han var på väg till Gimo med jobbet, säger Elena.

Men först bjöd han in sig själv på middag, han frågade om hon kunde visa hur man lagar mat. Det blev ingen flytt till Gimo, det blev kärlek och giftermål.

Att inreda en "amerikansk veranda" kändes självklart. I köket finns också en amerikansk hörna. I Ryssland lärde sig Elena att plocka örter i naturen, något som det finns gott om i Mackmyra. Nu ser hon fram emot att göra i ordning trädgården och i sommar väntar familjen tillökning.

Elena växte upp under enklare förhållanden, ibland fanns det inte pengar till mat. Hon känner sig både lycklig och tacksam.

– Jag kunde aldrig drömma om att jag skulle bygga ett hus. Och nu jobbar jag med UNICEF för att hjälpa barn i världen. Jag ryser när jag tänker på det, säger hon och stryker sig på armen.

Elena och Aaron Kelley

Familj: Tillökning väntas i sommar och Elenas son Niklas 11 år från ett tidigare förhållande

Husdjur: Hunden Pushkin och katterna Sirap och Bisquit

Aktuella: Flyttade in i maj i nybyggt Eksjöhus på 162 kvadrat i Ytterhärde/Mackmyra

Jobbar: Elena på Sandvik Coromant som Coordinator Community Involvement & Employer Branding, bland annat ansvarig för samarbetet med UNICEF, Aaron på Kanthal (en del av Sandvik Group) som Digital Platform Manager

Instagram: @swedehomedreams

Fakta/Byggandet ökar

■ Rekordmånga ansökningar om bygglov har strömmat in till kommunen det senaste året. Anna Tengqvist, bygglovschef på Gävle kommun, berättar att under sommaren 2020 ökade antalet bygglovsansökningar med ungefär 25 procent och i december fick man in hela 63 procent fler ärenden än samma tid året innan. I vanliga fall brukar 50-80 hus byggas per år, men förra året byggdes det drygt 100.

■ Ökningen har även påverkat handläggningstiderna, den som ansöker om bygglov i dag får räkna med tio veckors väntetid.

■ Att byggandet ökar beror dock inte bara på pandemin. Det kan även bero på nya värderingar. Enligt Per-Erik Mårtensson, analytiker på Gävle kommun, är 90-talisterna en stor generation som gjort entré på arbetsmarknaden och som vuxit upp i en värld präglad av förvandling. Från analog till digital, med ökad jämställdhet och miljömedvetenhet och jämförelsevis mer splittrad familjebildning än tidigare generationer. 90-talisternas bild av småhus är då en trygg och kreativ livsmiljö med gemensam tid och utrymme för familjen.