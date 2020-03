Elin Lundgren (S) vickar som lärare under corona – så säger hon om pandemin: "Surrealistiskt"

Som tidningen berättat har den tillförordnade C-ledaren Anders W Jonsson från Hedesunda tillfälligt tagit på sig läkarrocken igen på Gävle sjukhus. Men han är inte den enda politikern som passar på att jobba lite extra i coronatider.

Även riksdagsledamoten Elin Lundgren, S, hoppar just nu in som lärare på Vallbacksskolan i Gävle. Under tisdagen ledde hon en bildlektion där elever gjorde lerskulpturer och teckningar.

– Direktivet är att vi riksdagsledamöter ska vara i Stockholm så lite som möjligt. Då får man fundera på hur man använder tiden bäst. Så jag hörde av mig till skolan och sa att jag finns tillgänglig, inte hela tiden, men delar av tiden. Och då erbjöd de mig att hoppa in, säger hon.

Riksdagsarbetet har anpassats så att endast 55 av de 349 ledamöterna behöver vara på plats när kammaren ska fatta beslut. I ett första skede gäller det fram till och med den 30 mars.

– Det är förstås en del videokonferenser och rapporter att läsa. Och riksdagsgruppen har telefonmöte i dag klockan 16, men jag kommer att kunna delta där samtidigt som jag promenerar hem från skolan, säger hon.

Elin Lundgren är utbildad lärare inom matte, NO, geografi och samhällskunskap. Innan hon blev riksdagsledamot 2010 jobbade hon på Sofiedalskolan i Valbo.

– Att vara tillbaka till klassrummet är precis så kul som jag vet att det är. Man vet aldrig riktigt vad som händer, säger hon.

I samma stund börjar några killar spela musik från en mobiltelefon.

– Stänger ni av den där? ropar hon. Klart att de försöker testa mig nu, som vikarie, men jag är förberedd på allt.

Elin Lundgren tycker att situationen med corona är "lätt surrealistisk".

– Jag ska inte säga att det inte gick att förutse. Men alla konsekvenser, mänskliga och ekonomiska, är rätt oöverblickbara.

– Det finns inget positivt att säga om det här, men jag är otroligt imponerad av tjänstemän på olika nivåer, kommunal och regional, som verkligen steppar upp och gör ett oerhört bra jobb, säger Elin Lundgren.