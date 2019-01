Gefle IF-stjärnan klar för elitettanklubb: "Jag ska inte tro att jag kan ta mig in och få en startplats direkt"

När Sporten når Elin så berättar hon direkt att hon befinner sig på plats i Kalmar.

– Jag skrev på för dem igår. Det känns jätteroligt och spännande att få spela i en högre division så det blir en utmaning såklart.

IFK Kalmar sejour i allsvenskan blev kortvarig. Laget tog endast tre poäng på 22 matcher och åkte ur landets högsta serie med buller och bång. Nu kommer laget att nysatsa i elitettan under säsongen.

Bälin har erfarenhet från elitettan efter tidigare spel med Kvarnsveden.

– Eftersom de trillade ner från allsvenskan i år så att det känns som att de är ett snäpp högre upp än vad Kvarnsveden var så det är bara roligt.

– Men tränarna har sagt att målet är att gå tillbaka direkt till allsvenskan. Det är vad jag har hört hittills. Jag har själv inte varit med på deras upptaktsträff och målplanering eftersom att jag blev klar så pass sent. Men det är vad de sagt, att de ska tillbaka till allsvenskan.

Har du hunnit träna med laget?

– Jag fick provträning i en vecka och sedan skulle de avgöra om de tyckte att jag höll. Och de tyckte de, de var nöjda. Efter en veckas provträning så är vi igång igen så jag har tränat med dem i en och en halv vecka.

Hur var det?

– Jag gick från ett uppehåll rätt in i den här miljön, det var liksom pang på. Det är en jätterolig träningsmiljö som är jätteutvecklande med bra tempo. Det var bara roligt.

Är det stor skillnad jämfört med Gefle?

– Det känns att de spelat matcher på ett högre snäpp, det är så pass bra kvalité på träningar och varje spelare är individuellt skicklig och allt går mycket snabbare. Det smäller mer och allt har steppats upp.

Vad har du för målsättningar med ditt spel i Kalmar?

– De har varit väldigt tydliga med att säga att de kommer från allsvenskan och jag från division 1. Så jag ska inte tro att jag kommer kunna ta mig in och få en startplats direkt. Det får vara min morot den här säsongen att försöka spela mig till en startplats och det tänker jag verkligen göra. Jag skulle jättegärna vilja ha... Eller jag ska se till att ha en startplats när vi går upp i allsvenskan igen.

Tycker du att du skiljer dig mycket från deras nivå?

– Nja, det känns inte så på träningarna. Men det är klart att ju fler träningar jag gjort desto mer har jag kommit in i det. Fysiskt känner jag att jag hänger med bra men det gäller ju att komma in i deras spel och hur de pressar och hur vi löper och själva fotbollstänket. Jag känner mer att det är det jag ska komma in i för själva fysen har jag, jag är ganska fysiskt stark. Jag behöver komma in i tempot och utvecklas därifrån.

Var det ett svårt beslut att flytta till Kalmar?

– Jag har spelat i GIF många år nu. Man har knutit starka band till alla i föreningen och jag har mycket kompisar hemmavid men har jag flyttat hit tillsammans med min kille. Så det är kärleken som övervägde flytten.

– Men fotbollsmässigt är det alltid roligare att gå till ett lag som spelar i en högre division. Men tråkigt att lämna alla tränar, tjejerna och alla runt laget. Det är en utmaning att lämna staden som man alltid spelat i nästan.

Vad har Gefle IF betytt för dig?

– Mycket, jag har fått mycket speltid och förtroende. Det har varit en resa för GIF genom att de klättrat från division 3 till 2 och 1. Det har varit en framgångssaga, jag har bara positiva minnen med seriesegern i division 2 när vi gick upp till ettan. Det är sådana minnen som man tar med sig hela fotbollskarriären. Det är mycket, mycket positivt från GIF.

Hade du några andra alternativ?

– Ska jag vara ärlig visste jag inte ens om andra alternativ. Kalmar var de första jag skrev till. Jag tänkte "shit" men jag ville ändå få en provträning. Jag kände mig lite nervös när jag kom till träning först men jag blev så bra mottagen.

– Nu tänker jag att jag tillhör elitettan och att jag ska kriga till mig en startplats ganska snabbt.

Har du alltid haft som mål att spela elitfotboll?

– Man vill alltid nå så högt som möjligt. Jag var för ung när jag gick till Kvarnsveden. Jag vågade inte lämna flytta dit, så det tog ganska hårt på mig privat att pendla dit när jag var så ung. Nu är jag mer vuxen och inte lika hemmakär på det sättet.