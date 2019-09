Elitfotbollsspelare i Gästrikland körde rattfull på E16 – döms till en månads fängelse

Det var mitt i natten i slutet på maj som händelsen inträffade då mannen förlorade kontrollen över bilen och körde in i mitträcket på E16.

Mannen, som hade druckit mycket alkohol under kvällen och natten, klarade sig utan skador. Han har inget minne från det att han satte sig i bilen till dess att polisen anlände.

Provresultat har visat att alkoholkoncentrationen i mannens utandningsluft uppgick till 0,71 milligram per liter, under eller efter färden. Gränsen för grovt rattfylleri går vid 0,50 milligram per liter.

– Han hörde själv av sig och berättade vad som hänt dagen efter. Han var och är bedrövad, sa en företrädare för den aktuella klubben i somras.

– Det här är naturligtvis oerhört trist och oacceptabelt och det finns två saker vi jobbar med. Först ställer vi självklart krav på att det aldrig får inträffa igen och det har han fått ta tag i på olika sätt. Bland annat med sin familj och genom någon form av terapi. Sedan ger vi naturligvis stöd, för det finns ju en bakgrund också och vi vill ju att han ska lära sig av det här misstaget. Det är det viktiga för oss och för honom.

Mannen erkänner brott och döms nu till en månads fängelse för grovt rattfylleri.