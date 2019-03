660 mil hemifrån ska ryska barndomsvännerna skjuta hem andra guldet till Skutskär: "Börjar bli gamla, kan vara sista chansen"

Skutskärs bandylag har tre spelare från Ryssland. Att komma till Sverige och Skutskär för att spela bandy var inget svårt val för ryskorna. Det finns nämligen ingen organiserad liga att spela i där borta.

– I Ryssland träffas alla lag under en vecka i Moskva och spelar varje dag. Sen är det inget mer, förklarar Olga Rodionova på knagglig svenska.

Ingenting?

– Nej. Här spelar man varje lördag, både hemma och borta. Det finns så många bra spelare här och är en mycket bättre konkurrens. För att inte tala om finaldagen, vilken fest det är! I Ryssland, ingen fest.

Är det därför man vill komma hit för att kunna spela mer organiserat?

– Ja! Sen spelade jag finalen förra året och förklarade för Tatiana att nu måste hon också vinna SM-guld. Vi börjar bli gamla, det kan vara sista chansen nu. Varje år kan vara det sista, säger Rodionova som även berättar att de spelat ihop som barn. Båda kommer från staden Irkutsk, 650 mil från Skutskär, strax norr om Mongoliet mitt i Sibirien.

Tatiana med efternamnet Gurinchik är nyförvärvet som slagit alla med häpnad sen hon hämtades in mitt under säsongen. Hon kan varken engelska eller svenska och Olga får tolka så gott det går.

– Det är väldigt lugnt här i Sverige, och det verkar som att många gillar bandy, säger .

Tränaren Johanna Pettersson förklarar att hon inte försöker skola om ryskorna till svensk bandy, även om det saknas viss struktur på sina håll.

– Samtidigt måste jag låta dem sticka ut, för det är då det händer grejer. Det är ju de som gör flest mål. Då måste vi låta dem göra det.

– Tatiana gör såna saker som ingen svensk bandyspelare gör, hon väljer vägar ingen annan tar. Hon gör det jättesvårt för motståndarna, de är inte vana vid det. Hon är avig och det är inga motståndare som mött en sån spelare i sina klubblag någonsin, säger Pettersson.

Gurinchik själv håller med.

– Jag är en speciell bandyspelare. Jag tänker inte på planen för om jag gör det då blir det inga mål.

Ord som Skutskärs lagledare Angelica Bergkvist skriver under på.

– Hon tänker inte, för då funkar det inte, säger hon.

Att de ryska spelarna har gjort ett intryck råder det inget tvivel om. Johanna Pettersson får nåt drömskt i ögonen när hon berättar om dem.

– De är häftiga. Jag tror publiken tycker att det är kul att se dem, att det händer nåt lite annorlunda som man inte är van vid.

Pettersson berättar om ett specifikt mål Gurinchik gjorde under säsongen mot Villa. Ryskan fintade bort varenda motståndare innan hon satte bollen i nät.

– Efter att hon gjort mål stod alla bara och gapade. Vad hände? När avslaget togs efteråt satt fortfarande publiken och applåderade. Till och med jag stod och klappade. Jag har aldrig sett nåt liknande. Inte ens i herrbandy.

– För henne var det en axelryckning. "This is what I'm here for" svarade hon enkelt.

Och trots att det finns en språkbarriär mellan Gurinchik och de övriga tjejerna funkar det sociala bra.

– Hon är fantastisk som person också. Man förstår inte vad hon säger, ändå har vi roligt ihop, säger Bergkvist.

– Hon säger nåt på ryska, gör nån gest och alla fattar fast man inte förstår språket.

Bänkgrannarna i omklädningsrummet, Emma Ahlander och Gurinchik brukar sitta och snacka med varandra. En på svenska, den andra på ryska. Ingen vet vad den andra säger.

– Ändå brister båda ut i ett garv direkt efter. Det är så charmigt, skrattar Angelica Bergkvist.