Vi jämför finallagen – så bra är Skutskär och VSK lagdel för lagdel: "I det närmaste komplett"

SKUTSKÄR

Målvakter: 4

Ebba Fridlund har tillsammans med ett solitt försvar endast behövt plocka ut 21 bollar ur nätet. Minst insläppta i hela serien.

Försvarslinje: 4

Ytterhalven Galina Mikhaylova är kanske en av elitseriens främsta skridskoåkare. Är hon längst upp i banan i ett anfall, bli inte förvånad om hon även är först tillbaka i försvaret när spelet vänder. Ruggigt snabb på rören.

En annan viktig kugge är Sara Adolfsson som håller ihop defensiven och gör ett hård jobb i det tysta, nåt som inte alltid syns i målprotokollet. Men nyttig med sin rutin.

Mittfält: 5

Lagkaptenen och ständige hörnläggaren Malin Andersson inkasserar många assistpoäng när Skutskär tar tillvara på sina fasta situationer. Gärna när ryskan Olga Rodioniva står beredd att dunka in bollen. Hon som har fortsatt imponera från sin mittfältsposition. Var med i guldlaget förra säsongen och har om möjligt varit ännu viktigare i år.

Målfarlige Emma Ahlander blir även hon en viktig pjäs i jakten på andra raka guldet.

Anfall: 5

Med målsprutan och bandyvirtuosen Tatiana Gurinchik får Skutskärs anfall klassas som hyperfarligt. Ryskan har bombat in 15 mål på sex seriematcher. Hon värvades in sent under säsongen och har inte gjort någon besviken sedan sin ankomst.

Förre hockeyspelaren Angelica Östlund som sadlat om till bandy har gjort så med den äran. I snitt ett mål per match imponerar från den tidigare Brynäskaptenen.

Totalbedömning: 5

Skutskärs resa från ingenting till ett guldlag fortsätter. Det är svårt att tro att klubben inte hade ett damlag för några år sedan. Nu regerande mästare och har alla möjligheter att försvara titeln i år.

SUMMA: 23/25

VÄSTERÅS

Målvakter: 4

Förstavalet i mål är Sara Carlström som också har en plats i landslaget. Bakom henne finns det solida alternativet i Isabelle Larsson. 33 insläppta mål i seriespelet var något fler än de andra toppkonkurrenterna men står sig väl.

Försvarslinje: 5

Försvarslinjen innehåller bland annat årets junior Virva Rylander som varit stensäker i defensiven samtidigt som hon visar mer och mer färdigheter i offensiven.

Försvaret är en blandning av rutinerade spelare som Malin Hedfors och Malin Kuul som mixas perfekt tillsammans med ungdomarna Rylander och ytterhalvan Maja Odén. Här finns även norska landslagsspelaren Ingrid Bjonge.

Mittfält: 5

Världsklass skulle man kort och gott kunna skriva. Med spelare som lagkaptenen Malin Persson och Matilda Plan så finns det väl inget lag som kan mäta sig med VSK:s offensiva mittfält. Malin Persson har tidigare blivit utsedd till världens bästa spelare och Matilda Plan är säsongens skyttedrottning.

Men de utgör inte hela det här mittfältet. Skickliga finskan Linda Lohiniva steppade upp i semifinalerna mot Villa Lidköping och blir också hon en skräck för motståndarna.

Anfall: 5

Väl kompletterade av ett urstarkt mittfält så består anfallet av de spelartyper man kan önska sig. Målskyttar som är redo att ta det hårda jobbet.

I norskan Charlotte Selbekk har laget en målgaranti, men hon själv tycker att hon borde göra ännu fler. Gabriella Aronsson är även hon slitstark och hade ett målsnitt över 0.50 i seriespelet. Aronsson har också axlat ansvaret som pålitlig straffskytt under säsongen.

Totalbedömning: 5

VSK står inför sin andra final i historien. Och jagar nu revansch på både finalförlusten 2017 (mot Kareby IS) men också 2018 års semifinalförlust mot just Skutskär. Laget är i det närmaste komplett och sugna på guld. Alla förutsättningar finns för att bli mästare 2019.

SUMMA: 24/25