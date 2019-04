De har varit säsongens bästa – här är Årets lag på Bandypuls

Totalt har 18 lag tagits ut av Bandypuls redaktörer baserat på matcherna i herrarnas elitserie och SM-slutspelet. Siffran inom parentes anger hur många gånger spelaren totalt varit uttagen i laget.

Målvakt

Henrik Kjellsson, Västerås SK (3)

Två målvakter slogs om platsen i årets lag med tre uttagningar vardera under säsongen. Tack vare SM-silvret får Henrik Kjellsson startplatsen, före finske Kimmo Kyllönen i Vänersborg. Kjellsson tog sig an den minst sagt tuffa uppgiften att ta över efter Andreas Bergwall i VSK-målet, men efter den gångna säsongen får vi säga att han lyckades axla rollen rätt bra.

Avbytare: Kimmo Kyllönen, Vänersborg (3)

Försvar

Per Hellmyrs, Bollnäs (5)

Landslagshalven slutar aldrig imponera. Bollnäs bästa spelare den här säsongen sett till uttagningar i Veckans lag – och den enda från klubben som får plats i årets elva. Hellmyrs har som vanligt varit väldigt drivande på sin högerhalvsposition och kan hota ett helt motståndarlag på egen hand.

Ludvig Johansson, Villa Lidköping (5)

22-åringen har en väldigt stark säsong bakom sig med fem uttagningar i Veckans lag, och en plats i bruttotruppen till VM. Har många gånger imponerat med fina brytningar och vassa försvarsingripanden i SM-guldlaget Villa Lidköping.

Joakim Svensk, Edsbyn (5)

Seriens i särklass mest uttagna libero kommer från Edsbyn. Är en väldigt stabil försvarare men hyllas också ofta för sina offensiva kvaliteter, och det syns även i statistiken. Gjorde 16 poäng under grundserien – det alltså som libero.

Martin Johansson, Villa Lidköping (3)

Mästarliberon blir back i det här laget, eftersom Svensk har fler uttagningar. Vilket lag som har haft det tätaste försvaret under säsongen är det dock ingen tvekan om. Martin Johanssons Villa släppte bara in 60 mål på 26 matcher i elitserien och bäddade genom det för lagets nya rekord på 114 plusmål under en säsong.

Daniel Burvall Jonsson, Edsbyn (4)

Den ytterhalv med näst flest gånger i laget den här säsongen. Burvall Jonsson klev fram ordentligt när Hans Andersson var skadad och var ytterst drivande i Edsbyns offensiv. Fick även chansen i landslaget när kollegan Hellmyrs lämnade återbud.

Avbytare: Stefan Edberg, Västerås SK (3), Felix Pherson, Villa Lidköping (3)

Mittfält

Tuomas Määttä, Edsbyn (7)

Så många gånger som Tuomas Määttä hyllats under veckorna den här säsongen. Mittfältaren har spelat på otroligt hög nivå och hans fart är förstås det som imponerat allra mest. Skuggar Joakim Andersson i jakten på titeln som årets spelare, men missar med en uttagning och får nöja sig med andraplatsen i topplistan.

Johan Esplund, Villa Lidköping (6)

Vilken säsong han har bakom sig. Esplund växlade upp ett snäpp när Villa Lidköping värvade vasst och tog även klivet in i landslaget igen. Den mittfältare i guldlaget som varit med i Veckans lag flest gånger, två fler än jagande Johan Löfstedt som därför placeras på bänken.

Hur såg det ut när Villa Lidköping firade SM-guldet? Se ett inslag från hemresan här:

Simon Jansson, Västerås SK (6)

Finallagets största stjärna har avgjort flera matcher på egen hand och har varit väldigt viktig för VSK, framför allt i offensiven. Sex uttagningar i laget har det räckt till, flest i silverlaget, och Jansson har även en stark landslagssäsong bakom sig.

Avbytare: Johan Löfstedt, Villa Lidköping (4)

Anfall

Joakim Andersson, Villa Lidköping (8)

Sett till uttagningar i Bandypuls veckans lag är det här Årets spelare. Joakim Andersson har haft en stigande formkurva sedan han kom till Villa Lidköping och har tagit de flesta utnämningarna under den senare halvan av säsongen. Stannade till sist på 50 mål i grundserien och 13 i slutspelet.

Se det senaste avsnittet av Bandypuls TV här, där vi pratar om Joakim Anderssons säsong:

Christoffer Edlund, Sandvikens AIK (5)

Årets skytteligavinnare är även han med i laget med sina fem uttagningar. Med 61 mål på 26 matcher under säsongen och ytterligare sex i kvartsfinalen visade Edlund att han var landets bästa målgörare även den här säsongen – trots att han inte lyckades ta sitt lag förbi kvartsfinalerna.

Avbytare: Jesper Jonsson, Hammarby (4)

Tränare

Michael Carlsson, Västerås SK (4)

Vilka tränare som slåss om att få vara med här? Båda finaltränarna, faktiskt. Michael Carlsson vinner dock med fyra uttagningar mot Johan Sixtenssons tre, som således får nöja sig med att vara assisterande i laget. Att VSK slagit mer ur underläge under säsongen än Villa ligger bakom Carlssons seger här, trots förlusten i SM-finalen.

