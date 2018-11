Ensam i världen om att göra de sakerna – här är hetaste snackisarna från Villa–SAIK

REPRIS: Så var Villa–SAIK – läs liverapporteringen igen här

Matchen i korthet: De båda topplagen, och finalkandidaterna, inledde matchen i ett högt tempo med stor offensivlusta. SAIK tog ledningen på matchens första hörna, genom Daniel Berlin. Efter ett par riktigt bra lägen kvitterade hemmalaget i samma spelform – Johan Esplund målskytt på en spelvariant.

I andra halvlek pressade Villa Sandviken stundom hårt – och fick utdelning i 64:e minuten då Johan Esplund snodde bollen av en Sandvikenspelare och pillade in 2–1-målet bakom Joel Othén. När man kanske trodde att SAIK var nere på knä så hittade bortalaget tillbaka in i matchen. Daniel Berlin tryckte in kvitteringen otagbart i bortre, kvitterat 2–2. Avgörandet kom i 84:e minuten, då Joel Broberg och Johan Löfstedt spelade sig igenom Sandviken, varpå Löfstedt kunde sätta 3–2 i öppet mål.

► Säsongsbästa i SLA

3 104 i premiären mot Tellus, 3 258 mot Edsbyn, 2 581 mot Motala, 2 333 mot Falu BS. Efter två bortamatcher på raken var Villa Lidköping tillbaka hemma i Sparbanken Lidköping Arena. Då var det man ur huse i Svensk bandys huvudstad – 3 531 personer, säsongsbästa hittills, kom för att se toppmötet med Sandviken. På en tisdagkväll. I november. Det är ingen annan bandyförening i det här landet i närheten av kunna matcha just nu.

LÄS MER: Villa har snart sålt 3 000 till toppmötet med SAIK – här är publikstatus i elitserien just nu

► Inledningen

Hålla igen lite och känna på varandra som de topplag man är? Icke. Första tio var en uppvisning i anfallsglatt bandyspel – på rätt sida gränsen om Hawaii, var det. Oerhörd medvetenhet om att första målet i en sådan här match är viktigt. Nu var det SAIK som gjorde det – men förlorade ändå matchen till slut.

► Trollgubbens show

Högt upp på egen planhalva i slutet på första halvlek, tre motståndare i sin omedelbara närhet. Då plockade Johan Eplund, som inte startade på Villas mittfält, fram sin trollerilåda. Spelade bollen mellan skridskon och klubban, drog en "Dallas" och fick angriparna att se så dumma ut som bara han kan. Publiken blandade skratt med jubel åt mini-showen. Esplund sannolikt ensam i världen om att kunna göra de där sakerna på en bandybana. Ja, och han blev ju även tvåmålsskytt också.

► Härföraren

Han är nere i eget försvar och gör "målgest" med knyten näve när SAIK klarar av ett anfallsförsök från Villa. Han är över hela planen, han stökar, bökar, kämpar, gör sina medspelare bättre och håller SAIK kvar i matchen med sina två mål. Den dagen då alla har gett upp så har Daniel Berlin inte gjort det. Bandysportens störste härförare och fältherre.

► Mållösa skyttekungar

Skytteligaledaren Christoffer Edlund – noll mål. Tvåan David Karlsson? Inget! Framtidens skyttekung, Jocke Andersson? Nej, mållös han med. Det här var Johan Esplunds uppgörelse på mitten med Daniel Berlin.

MATCHFAKTA – Elitserien

Villa Lidköping–Sandviken 3–2 (1–1)

Målen: 0–1 (10, hörna) Daniel Berlin (Ted Haraldsson), 1–1 (27, hörna) Johan Esplund (Johan Löfstedt), 2–1 (64) Johan Esplund, 2–2 (72) Daniel Berlin, 3–2 (84) Johan Löfstedt (Joel Broberg).

Hörnor: 10–7 (6–3).

Utvisningar: Villa 2x10, 1x5, SAIK 2x10.

Publik: 3 531 (Sparbanken Lidköping Arena).

Domare: Christoffer Aidesjö.