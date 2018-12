SAIK redovisade åtta miljoner i skulder – så beskrivs det ekonomiska läget i dag: "Vi lyfter på varje sten"

Att ekonomiskandalerna avlöser varandra har blivit en vana i svensk bandy. I somras var det SAIK som skapade de största rubrikerna med sitt underskott på två miljoner kronor.

Ett halvår senare har klubben skakats av en skandal. Pengarna från en insamling till barncancerfonden har i väntan på en ceremoni använts till löpande utgifter vilket fått hela bandy-Sverige att reagera.

Tidigare under hösten stod det även klart att SAIK inte beviljas elitlicensens för 2019/20, utan granskas vidare av licensnämnden.

Vi har granskat föreningens redovisning som presenterades på årsmötet i juni. Den gäller maj 2017 till april 2018, och där redovisas bland annat närmare åtta miljoner i skulder.

Enligt SAIK:s egen uppgift hade man bland annat en skatteskuld på 850 000 kronor under föregående säsong, som betalades först i maj.

Dessutom berättade vi i våras att skulderna till Göransson Arena stigit med över en miljon på bara ett år. Föregående räkenskapsår hade SAIK leverantörsskulder på knappt 1,7 miljoner kronor. I slutet av april var den siffran uppe i tre miljoner, som allt enligt källor uppges handla om skulder till arenabolaget.

Efter skandalen med pengarna till Axels minnesfond avgick SAIK:s ordförande Kenneth Nyberg. Just nu har man ingen ordförande, och istället är ledamoten Rafi Markarian utsedd till styrelsens talesperson. Han är fåordig när vi frågor honom om siffrorna från redovisningen.

– Jag kan tyvärr inte kommentera en enskild skuld vi har till någon leverantör, det kan jag inte gå ut med. De uppgifterna får stå för dig, säger Markarian.

I redovisningen handlar det om totalt åtta miljoner i skulder.

– Hur mycket? Det låter inte som en siffra jag känner igen.

– Jag har inte de exakta siffrorna framför mig, så jag kan inte säga exakt och kommentera kring det, det kan jag tyvärr inte göra.

Men just nu ökar inte skulderna?

– Om man säger så här, vi jobbar stenhårt med alla bitar och jag kan inte gå in på enskilda leverantörer eller skulder. Vi jobbar stenhårt på bred front med alla saker, på alla sätt och vis, men jag kan inte gå in närmare och kommentera en enskild skuld.

I årsredovisningen är det spelarna som är föreningens största utgift. Under det förra räkenskapsåret lade man nästan fyra miljoner kronor på spelarlöner.

Kommer den posten vara minskad till nästa redovisning?

– I år har vi absolut dragit in den, vi gick ut med att vi dragit ned spelarbudgeten med tio procent. Men jag menar, det är lätt att man fastnar mycket kring spelarbudgeten. Men det är en förening som omsätter mycket pengar och vi jobbar på bred front, så jag tycker att fokus hamnar för mycket på spelartruppen.

Men det var ju den största posten bland era utgifter också.

– Ja, det kan man ju tycka... Det är en bedömning som du gör. Internt lyfter vi alla frågor, och spelartruppen går förstås långsiktigt inte fri från den diskussionen. Det är klart att i en process kring ekonomi och kostnader är det såklart en del av agendan, men inte enbart.

De senaste veckorna har det florerat rykten om att det varit problem med löneutbetalningar i SAIK. Det dementerar Markarian.

– Nej, personalen har fått löner som de ska. Det är en ansträngd ekonomi, men det är inga bekymmer med löneutbetalningen. Det är ingen som inte har fått lön som de ska, de har fått lön på det datum de ska få lön.

Ni blev inte godkända av licensnämnden tidigare i höst – är du orolig över elitlicensen?

– Det är klart, är vi inte oroliga och tar det på allvar så blir det svårt. Vi har kännedom om läget och jobbar stenhårt på det. Vi jobbar på bred front och har flera processer som är igång kring den här biten. Jag kan tyvärr inte kommunicera ut vad, men det är flera saker kvar.

I regelverket för elitlicensen är ett krav att man ska kunna uppvisa ett eget positivt kapital. Det innebär i praktiken att SAIK behöver göra en ekonomisk vinst på drygt två miljoner kronor för att uppfylla kravet.

– Ja, vi måste göra det, och än en gång, vi jobbar på bred front med det och har flera processer igång kring de bitarna. Men jag håller det internt så länge, det kan jag inte kommunicera.

Med tanke på att ni backade drygt två miljoner i våras, hur sannolikt är det att ni lyckas återställa det egna kapitalet på bara ett år?

– Om man säger så här, vi jobbar på bred front kring de bitarna, lyfter varje sten. Målet är att vi ska klara det, och vi vet allvaret i situationen, har tagit till oss det och jobbar med det. Sedan har jag inget svar just i dag på hur det kommer gå, men vi gör allt för att lösa den biten.

En faktor som ytterligare skulle kunna förvärra läget i SAIK är publiken. Trots en topplacering i tabellen har man ett publiksnitt på blott 920 personer efter sex matcher, vilket placerar SAIK på en åttondeplats i publikligan i elitserien.

Hur mycket publikintäkter har ni budgeterat för?

– Jag har inte siffran framför mig för att kommentera det tyvärr.

Oroar publiktillströmningen dig?

– Ja, jag tror att det är oroväckande för hela bandy-Sverige. Nu tittar vi på SAIK först och främst, men generellt känns det väl som att man har problem med publiken. Det är väl bara någon som går mot strömmen.

Det är klart att vi hade hoppats på lite mer folk en fredagsmatch till exempel, det är väl ingen hemlighet.

Och det kan komma och påverka ert ekonomiska resultat?

– Ja, det är för tidigt att säga med tanke på att jag inte har siffrorna framför mig. Men de här matcherna tidigt på säsongen, det är klart jag hade hoppats på lite mer publik, men man måste också säga att det är väl aldrig tidigt under säsongen som man har fått in de största inkomsterna.

– Men det är klart att vi hade hoppats på lite mer folk en fredagsmatch till exempel, det är väl ingen hemlighet.

Hur mår SAIK som förening?

– Vi kör på, vi har ett hårt jobb framför oss. I välmående vet jag inte vilken nivå vi ligger på, men vi i styrelsen jobbar ju mot ett mål så vi kör på och är taggade. Ur den aspekten och engagemanget kring det här jobbet är det inget negativt.

Markarian vill i nuläget inte spekulera om när man kan vara redo att utlysa ett extra årsmöte för att välja en efterträdare på ordförandeposten.

– Men vi känner inte att det är en avgörande faktor. Arbetet stannar inte av för det, vi hade ju många processer igång så nu är det bara att fördela uppgifterna.

Efter årsmötet i juni där den stora förlusten presenterades sa Kenneth Nyberg att SAIK skulle nyanställa sig ur krisen. Sedan dess har en ny klubbchef, en ny marknadsansvarig och en ny ungdomsansvarig tillsatts.

Dessutom har man tagit in en konsult som arbetat med kansliet.

– Ja, vi hade en extern konsult. Det är ju på samma linje, styra upp ekonomin och få en ekonomisk struktur, säger Rafi Markarian.

– Vi började ju det här med det ekonomiska strukturarbetet redan efter säsongen. Det handlar om att skala ned och få spårbarhet på varje kostnad, även om jag inte kan gå in på detaljer.

Det var en direkt konsekvens av förlusten?

– Ja, absolut, det måste man ju säga att det är en del i det. När det kom fram så blev det absolut ett led i det. Vi har haft det som mål i styrelsen hela tiden sedan jag kom in för ett och ett halvt år sedan, och efter säsongen blev det ju prioriterat på just den här biten, att göra det lättare att följa.

Hur skulle du bedöma det ekonomiska läget just nu?

– Det är ansträngt läge, men samtidigt jobbar vi på bred front med olika åtgärder. Just under dags dato är det under kontroll, men det är absolut inte hemma utan vi jobbar stenhårt på bred front.