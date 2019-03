SAIK-veteranen dagen efter: "Nu känns det bara tomt – och oerhört ovisst om vad som händer med klubben"

För första gången under hela karriären tog säsongen slut redan några dagar in i mars för Ted Haraldsson.

Den pålitlige ytterhalven i SAIK valde att dagen efter förlusten mot Hammarby att hänga framför teven, med Vasaloppet och VM-femmilen.

– Just nu känns det bara tomt. Och ovant. Och ovisst, säger 29-åringen.