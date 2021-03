Ellinor Borggren: Billie Holidays kamp mot knark, rasism och patriarkat gör ont att se

"I only know a certain kind of lovin' that makes me feel safe... I don't understand this. I'm not feeling control."

Smärtan syns i Billie Holidays ögon när hon uttalar orden till FBI-agenten Jimmy Fletcher, som hon inlett en romantisk relation med.

Tårarna rinner ner för mina kinder sedan flera minuter. Minuter där Billie Holiday sett uppriktigt lycklig ut.

En man har bemött henne med kärlek och respekt. Inget våld.

Och hon kan inte hantera det. Hon vet inte hur man gör. Hon måste avsluta det.

Scenerna kommer ur långfilmen "The United States vs. Billie Holiday" som har premiär i vår. En dramatisering av Billie Holidays liv av filmskaparen och regissören Lee Daniels ("Precious", "The Butler").

Jag har älskat Lady Day så länge jag kan minnas. Hennes låtar gick varma hemma hos oss när jag var liten.

Ljudet av hennes röst inger fortfarande trygghet, och gör man en sökning på mina mest spelade låtar "all time" på Spotify, så lovar jag att hon finns där i gott sällskap av Buena Vista Social Club och Bo Kaspers Orkester. Sådan musik man kan lyssna på om och om igen utan att någonsin tröttna.

Frågan är om Billie Holiday någon gång fick känna sig helt trygg.

Efter att ha sett vårens andra film om henne – James Erskines dokumentär "Billie" – vill jag svara nej på den frågan.

En stökig uppväxt med en frånvarande far och en ung, stundtals prostituerad mor. Som barn blev hon utsatt för sexuella övergrepp, och i tidiga tonåren blev hon indragen i en bordellverksamhet.

Här finns så många klassiska mönster, där relationen till sex och kärlek blir förknippat med våld och förtryck. En norm som följde Billie Holiday ända in i döden.

Roks (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige) kallar det för sexuellt självskadebeteende.

De påpekar även att man inte kan samtycka till sexuellt våld i någon kontext. Det är kort och gott förövarna som utnyttjar och skadar kvinnorna.

Nu kan jag förvisso inte fråga Billie Holiday själv, men de två filmerna som gör anspråk på att skildra hennes liv talar ett tydligt språk – hon är en av alla dessa kvinnor.

I dokumentären baserad på ett hundratal, aldrig tidigare offentliggjorda, intervjuer med personer som "kände Billie".

Det är män med makt som berättar om hur de "upptäckte" Billie Holiday och gav henne de rätta kontakterna.

Hest skrattande hallickar som hon ska ha haft sexuella och våldsamma relationer med: "Hon älskade att få en blåtira".

Och ett fåtal kvinnor som berättar om en trasig själ som ständigt blev utnyttjad (både sexuellt och ekonomiskt), misshandlad och förföljd.

I en intervju med Billie Holiday själv, får hon frågan om varför jazzsångerskor dör så unga. Hennes svar:

"The only answer we have to that, is that we try to live a hundred days in one day... I tried to please so many people. I guess we all suffer."

Vi lever hundra dagar på en dag, hela tiden inställd på att tillfredsställa andra.

Dokumentären lämnar mig med en obehaglig känsla. Jag kan inte släppa tanken på alla män som tagit sig rätten att styra och utnyttja Billie Holiday på olika sätt – och som dessutom får vara med och skildra hennes historia.

I Lee Daniels dramatisering finns något annat, något mer.

Där framkommer hennes musikaliska storhet likväl som hennes humor.

Där finns både den historiska och samhälleliga kontexten, i det segregerade 1940–1950-talets USA.

Där syns den oerhörda smärtan i Andra Days rolltolkning när hon gång på gång möts av rasism och maktmissbruk.

För övrigt en skådespelarinsats som i söndags gav henne en Golden Globe, vilket lett till diskussioner kring en eventuell Oscarstatyett.

En låt som kommer att påverka Billie Holidays karriär och privatliv är "Strange Fruit. Från början en dikt skriven av Abel Meeropol under pseudonymen Lewis Allan om lynchningarna av svarta i främst amerikanska södern.

"Southern trees bear a strange fruit / Blood on the leaves and blood at the root / Black bodies swingin' in the Southern breeze / Strange fruit hangin' from the poplar trees"

Svarta, lynchade kroppar hänger i träden. Blod på löv och rötter. En märklig frukt.

Texten upprörde många, inklusive myndigheterna. Gång på gång gjordes försök att hindra Billie Holiday från att uppträda med sin musikaliska tolkning av den.

Hon gav sig aldrig.

Musiken var hennes sätt att protestera mot rasismen. Ända in på sin dödsbädd i juli 1959, då drogerna och alkoholen lett till en kapitulerad lever och hjärtsvikt, skrattade hon åt FBI-agenterna och utbrast att "you've got nothin' on me!".

Strange Fruit blev 1999 utsedd av Time Magazine till 1900-talets låt, "the song of the century".

Nina Simone har tolkat den. Kanye West har samplat den.

Jag vägrar kalla Billie Holiday för ett offer.

Men samtidigt ger vårens filmer om sångerskan nya perspektiv.

Hon var ständigt motarbetad. Från alla håll.

Och ändå fortsatte hon kämpa.

Hjältinna.

“The United States vs. Billie Holiday”

Genre: Drama

Premiär: April 2021 (ej satt datum)

Regissör: Lee Daniels

“Billie”

Genre: Dokumentär baserad på intervjuer av journalisten Linda Lipnack Kuehl

Premiär: Förhandsvisning i samband med internationella kvinnodagen på Grand i Sandviken och Tierps bio. Visas söndag 7 mars och måndag 8 mars. Ordinarie premiär 16 april

Regissör: James Erskine

Fakta Billie Holiday:

Född: 1915, Philadelphia.

Död: 1959, New York.

Antal inspelade låtar: 350 (minst)

Urval låtar: “All of Me”, “I’ll Be Seeing You”, “Blue Moon”, “Lover Man”, “Strange Fruit”