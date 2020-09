En förälder per barn välkomna till GD/GIF-finalen i Omegahallen – här är alla starttider

På lördag den 19 september hålls finalerna i GD/GIF-olympiaden.

Gefle IF friidrott valt att flytta in tävlingarna i Omegahallen.

– Vi hoppas få en bättre stämning, en bättre tävling. En bättre upplevelse för barnen helt enkelt, säger Ann-Sofie Lundmark, Gefle IF friidrott.