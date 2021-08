En inställd spelning är ingen spelning – nu kommer Janne Schaffer slutligen till Sandviken sist för att fira 50 bast som artist

Nog lönar det sig att vara sommarpratare vilket Janne Schaffer gjorde 16 augusti.

– Intresset för mina konserter har ökat nu märker jag och det är otroligt många som har hört av sig efteråt.

Upplever du en "revival" tack vare Sommar i P1?

– Nja, jag tycker ju att jag alltid har varit i gång. Jag har hittat mitt sätt att leva med musiken.

Han firade 50 år som professionell artist i fjol. Men egentligen var han ju musiker långt innan dess och faktiskt även skivartist redan med 60-talsgruppen The Sleepstones. I år 2021 kan ytterligare ett jubileum läggas till, det som firar att det var 50 år sedan han medverkade på ABBA:s första inspelning gjordes, på vilken alla fyra syntes på ett och samma skivomslag: "People Need Love". Längre fram i höst ska detta uppmärksammas av ABBA självt i än så länge oklar form. Och under året har Schaffer också deltagit i en nederländsk tv-produktion som handlar om succégruppens historia.

– Jag är otroligt stolt över att ha spelat med ABBA. Även om Max Martin och Avicii är viktiga musikexporter från Sverige var ABBA dörröppnaren för dem, säger Janne Schaffer.

Om ABBA och förstås Ted Gärdestad-samarbetet får Sandvikenpubliken veta mer söndag den 19 september då My Music Story slutligen kommer till Kulturcentrum och till vilken det finns ett fåtal biljetter kvar. Showen har skjutits upp minst tre gånger och skulle senast ha ägt rum i november 2020. Med de restriktioner som råder är det 180 personer vardera som går in på de två föreställningarna klockan 15 och 18. Det gäller att vara kreativ och flexibel under de olika restriktioner som rått, eller "agil" som det heter på modespråk.

– Jag hade sålt 300 biljetter till en konsert på Mörkö men då ringde arrangören och sa att vi inte fick. Okej, då gör vi sex konserter utspridda under tre dagar med 50 pers på varje i stället, men för samma gage som för ett gig. Jag var helt slut efteråt.

Bland låtarna som hörs märks bland annat "Claire" som gick att höra i Sommar-programmet, en hyllning till modern Berit.

Och sedan den 11 december blir det mer Schaffer, denna gång i Gävle, men utan gitarristen på scen. Det är under Electric Banana Band-inspirerade familjemusikalen Trazan och Banarne - Banankontakt – till vilken Schaffer har plitat ner all specialskriven musik. Edn diskjockey med namn D Jungel som lirar musiken där då det är smidigare för formatet. Räkna med en hel del miljötänk i musikalen som har uppdaterats sedan sitt uruppförande 2006 och nu nämns bland annat Greta Thunberg i manus.

– Aktualiteten har ju bara ökat sedan dess, som nu med FN:s senaste klimatrapport.