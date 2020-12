En redaktörs dagbok – så har pandemin förändrat tidningen

Här är chefredaktör Jacob Hildings minnen från det ovanliga året 2020, då tidningen kom att präglas av den pågående pandemin. Men året blev på flera sätt också journalistikens år – med en glimt av en ljusare framtid.

2 januari

Nytt arbetsår med Arbetarbladets redaktion. En bransch som förändras hela tiden och en redaktion som ska fortsätta kämpa för att ge läsarna i hela Gästrikland och Norduppland så bra lokal journalistik det bara går – varje dag och dygnet runt. Journalistiken ska skildra och göra skillnad. Själv ligger jag hemma i sjuksängen efter akutbesök på grund av njursten. Läser i dagens papperstidning Arbetarbladets reporter Anders Eklinds egen text om Sandvikcheferna han träffat under sina snart 40 år på tidningen. Till sommaren ska han gå i pension. En trotjänare - lojal och skicklig, men stryker aldrig medhårs.

6 februari

På Ica i Söderfors tillsammans med reporter Jörgen Svendsen och tf politiska redaktören Simon Ridell. Efter en mastig kebabtallrik på pizzerian är vi redo att möta läsarna, som ett led i Arbetarbladets satsning på den mest lokala journalistiken. En av flera träffar som inleddes 2019, men som snart ska få ett abrupt slut av uppenbara skäl. Vi tar ansvar för HELA Gästrikland och Norduppland och vill visa det. Det blir ett uppskattat möte med de alltid lika engagerade bruksarna. Tidningen får mycket beröm, men det skrivs förstås för lite om Söderfors. Bandystjärnan Erik Petterssons farfar är där. Simon får mest strålkastarljus, undertecknad chefredaktör och reporter Svendsen sneglar avundsjukt.

Någon gång i februari

Printredaktör Leffe Carlsson vid sin arbetsplats, som vanligt med morgondagens papperstidning för ögonen. Det är han som planerar den, och den ska vara så aktuell som möjligt. Jag står vid min arbetsplats i kontorslandskapet, max två meter bort. På redaktionen är reportrar på språng eller knackandes på sina tangentbord. Under resten av året kommer redaktionen stundtals att gapa tom, tyst.

– Jacob, hur har du tänkt att vi gör om det blir värre med corona, när det kommer hit. Har vi en plan?

– Njaaae, så illa ska det väl inte bli.

1 mars

Gefleortens mejeri är på väg att läggas ned, och snart kommer Arbetarbladets Christina Löfving och Catharina Hugosson att göra ett mycket fint reportage när de sista mjölkförpackningarna lämnar fabriken. Själv är jag där och hämtar ett porträtt på min gammelfarfar som var mejeriföreningens första ordförande. Tavlan har hängt i ett konferensrum. Porträttet står fortfarande lutad mot väggen hemma, den är fin - men var ska jag göra av den? Jag skriver en krönika om det och vikten av att handla lokalt innan det är försent. På redaktionen jobbar alla som vanligt, men oron för vad som är på väg har börjat gnaga.

8 mars

De första fallen av corona i Gävleborgs län har rapporterats, och reportrarna Anne Sjödin och Stina Dahle skriver en artikel om att många vänt sig till regionen med kravet att få veta var de smittade bor. "Det finns ingen chans att jag kommer berätta det", säger smittskyddsläkare Signar Mäkitalo, som senare under året kommer att nomineras till Årets Gävlebo.

På redaktionen har vi under ett antal veckor börjat planera för vad som kan komma, men ingen vill nog ändå riktigt tro på det.

16 mars

Redaktionen är nästan tom. En stor del av redaktionen jobbar idag hemifrån för första gången. Ett test kallar vi det, för snart är ju det här över.

22 mars.

Sedan slutet av januari till 22 mars har vi skrivit 198 artiklar om coronaviruset. Det är bara början. Det mesta lokalt. Mycket av det blir väldigt läst. När lokalinvånarna söker efter trovärdiga och oberoende nyheter så vänder de sig till oss, det känns ändå bra i en mycket oviss situation. Det börjar också märkas på ökningen av prenumeranter. Men hur går det för våra annonser? När samhället drar i nödbromsen gör annonsörerna också det.

1 april.

Arbetarbladet har fått mycket beröm för sina smarta aprilskämt senaste åren. Men i år har vi i redaktionsledningen bestämt att vi skippar det. Vi var eniga – reportrarna har viktigare journalistik att göra just nu.

7 april

Läget är tufft, framtiden oviss. Hela Bonnier News, där Arbetarbladet ingår, permitterar sina journalister. Medarbetarna ska jobba 80 procent men med 96 procent av lönen, en möjlighet som öppnat sig tack vare staten. Många företag väljer att göra samma. En överlevnadsfråga. Det är viktigt att annonsörerna lägger sina pengar lokalt, så att de inte hamnar i en fet plånbok utomlands utan kan gå till lokal journalistik som gör samhället bättre.

1 juni

Nog har det lugnat sig lite? Men det har inte varit skonsamt. En nära vän har förlorat en anhörig, en annan vän har en pappa som överlevt fem veckor i respirator. På redaktionen är vi försiktiga och håller avstånd. Men ibland går det ju att träffas, med förnuft. Redaktionen jobbar varannan vecka på plats på redaktionerna i Gävle och Sandviken. Vi har delat upp oss i två grupper, så att inte alla journalister ska vara sjuka samtidigt. Kanske är det överdrivet, men det är väl bättre att vi är försiktiga?

8 juni.

Nu ska vi ha bildspel från studentfiranden, och vi har avslöjat nyheten att vi sänder ALLA matcher från Norrettan med Sandvikens IF och Gefle IF. Det känns som bra grejer att bjuda prenumeranterna på "i dessa tider" när de inte kan vara på plats, liksom de sjutton livesända konserter vi precis gjort tillsammans med Kulturcentrum i Sandviken under rubriken "Kulturen ska överleva".

1 juli

Permitteringarna har upphört. Skönt! Även om det var nödvändigt när de infördes. Nu kan vi jobba som vanligt igen. Snart är det höst och vi kan nog återgå till ett normalare läge. Men åtskilliga miljoner kronor har flödat ut ur mediebranschen i förlorade annonsintäkter. Tufft. Tur att det finns stöd både från läsarna som väljer att prenumerera och från samhällets sida.

På redaktionen har vi nyss haft vårt första fall av corona.

15 augusti

Medarbetarna börjar återvända efter semestrarna. Men inget är som vanligt igen. Vi fortsätter att jobba med en uppdelad redaktion. Året ut, bestämmer vi i redaktionsledningen, så att beskedet är tydligt och långsiktigt. Händer något längs vägen ändrar vi.

Det är dags för pridefestival i Gävle. Arbetarbladet är huvudsponsor, men prideparaden blir digital. Normalt en stor folkfest.

30 september

Arbetarbladet arrangerar det vi kallar "Sandviken tycker", om den brännheta skolfrågan. En debatt som måste hållas utan publik. Folk får inte samlas. Vi är många ändå som ska filma, intervjua och debattera. Arbetarbladets Linda Lundin, Sofia Lööf och Fredrik Selgeryd leder panelen vant och fokuserat. Det går bra och engagemanget är enormt. Det är viktigt att ta plats i de lokalsamhällen som vi bevakar. Det räknar våra läsare med, trots att vi inte kan samla människor vid samma plats och tidpunkt.

17 november

Pandemins andra våg har blivit värre än befarat. Skärpta restriktioner och nya lokala råd. Först påverkas medarbetarna som bor i Uppsala län, men snart följer Gävleborg efter, och hela landet. Nu jobbar nästan alla hemifrån. Men vi fortsätter göra vårt jobb bland folk när det krävs, med avstånd och försiktighet.

18 december.

Redaktionen ska få julklappar. De flesta får det genom att undertecknad chefredaktör tar bilen och på säkert avstånd överlämnar det till redaktionens medarbetare. Bilen går från Gävle, genom Valbo, till Sandviken och vidare. Julklapp och julfika till alla som är i tjänst idag. Arbetarbladets Jenny Lundberg vinkar utanför bostaden när jag håller på att köra förbi, vi ropar några vänliga ord och skrattar. Det känns galet. En del kollegor har inte sett varandra sedan början av mars, trots det jobbar vi ihop varje dag. Vi har vant oss vid digitala möten, vi klarar det bra tillsammans.

23 december

Det är i skrivande stund dagen före julafton och större delen av redaktionen ska snart vara ledig. Själv har jag en nära anhörig som för tio dagar sedan fick corona, och i helgen sövdes ned på Gävle sjukhus. Nu hjälper respiratorn honom att andas. Det är tungt, men julen är ett välkommet avbrott. Håll ut, håll avstånd! 2o21 blir vaccinets år.

Mycket som vi är vana vid på Arbetarbladet har gått på sparlåga, som träffar med läsare och andra arrangemang. Journalistiken har däremot gått för högvarv, vilket läsarna har uppskattat. Mediekonsumtionen genomgår stora förändringar och har gjort länge, det har alla medier känt av. Trots att det på många sätt varit ett ovanligt och ovanligt tufft år – så kommer 2020 ha varit Arbetarbladets bästa på länge i jakten på nya prenumeranter. Vi ökar! Det värmer en vinter som känns extra mörk. God jul!