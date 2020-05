En skeppshistoria: Indiaman från Gävle krossades mot klipporna på Påskön

Beställare var P. C. Rettig & Co. Skeppet kostade 100 000 riksdaler. Indiaman gjorde resor till bland annat London med last av bräder och stångjärn. I Newcastle lastades kol till Chile. På hemresorna var fartyget lastat med guano, vilket var en vinstgivande last. Befälet fördes de första åren av Gävleskepparna Johan August Clason och Erik Gustaf Edelfelt. 1867 såldes Indiaman till Edelfelt som blev både huvudredare och befälhavare. 1869 gick Edelfelt i land och Albert Miltopaeus, som tidigare varit styrman ombord, blev befälhavare.

Albert Miltopaeus var son till den legendariske Gävleskepparen Fredrik Miltopaeus. Albert föddes i Engelska kanalen ombord på barken Gustaf Wasa av Gävle den 13 maj 1841 och döptes några dagar senare i Hamburg. Som 13-åring gick Albert till sjöss på skonerten Herta. Därefter seglade han på barkskeppet Thyfon, briggen Gideon (där fadern var skeppare), barkskeppet Walleri, skonerten Svalan och barkskeppet Adelaide. Hans sista segelfartyg var just fullriggaren Indiaman. Sannolikt var det på navigationsskolan i Gävle som Albert tog sin sjökaptensexamen.

Sista resan för Indiaman startade de första dagarna i juni 1871 i Göteborg och skulle gå via Ljusne till Melbourne. Inför resan mönstrade Albert Miltopaeus på en besättning bestående av;

1:ste styrman Johan Christian de Fresé, 36 år från Ving. Hyra: 70 Rdr.

2:dre styrman C H Jansson, 26 år från Onsala. Hyra: 50 Rdr,

Konstapel H. A. P. Löfgren, 28 år från Onsala. Hyra: 40 Rdr.

Timmerman Olle Samuelsson, 52 år från Göteborg. Hyra 50 Rdr.

Båtsman Johan Ludvig Carlsson, 39 år från Göteborg. Hyra: 37 Rdr.

Stewart Carl A Östling, 30 år från Vänersborg. Hyra: 42 Rdr.

Kock Henric Johanson, 26 år från Tölö. Hyra: 26 Rdr

Matros H.A. T Löfgren, 28 år från Onsala. Hyra: 38 Rdr.

Matros Anders Andersson, 37 år från Frölunda. Hyra: 36 Rdr

Matros Carl Olsson, 35 år från Ödsmål. Hyra: 36 Rdr.

Matros Johannes Carlsson, 37 år från Vallda. Hyra: 32 Rdr.

Lättmatros C A Carlsson, 25 år från Styrsö. Hyra: 28 Rdr.

Lättmatros Otto Börjesson, 26 år från Bro. Hyra: 28 Rdr.

Lättmatros E L Jansson, 17 år från Göteborg. Hyra: 28 Rdr.

Jungman C A Sylvander, 15 år från Vänersborg. Hyra: 10 Rdr.

Jungman Johan Jansson, 19 år från Nykarleby. Hyra: 24 Rdr.

Jungman August Ringholm, 18 år från Arboga. Hyra: 10 Rdr.

Jungman J Alfred Anderson, 18 år från Torslanda. Hyra: 14 Rdr.

Jungman C I Wassberg, 18 år från Vänersborg. Hyra: 2 Rdr

När provianten var ombordtagen och fartyget var klart för avgång, saknades båtsmannen J. L. Carlsson. Han avmönstrades som "kvarlämnad” (akterseglad). Indiaman började sin resa mot Ljusne, lastning och resan i Östersjön tycks ha gått utan problem. Av okänd anledning gjordes ett uppehåll i Köpenhamn 27 juli. Kocken Henric Johanson mönstrade av och ersattes av P. A. Jansson, 28 år från Kalmar. Han fick en hyra på 32 Rdr.

Indiaman anlände efter motvind till Rivöfjorden 31 juli och till Göteborg 1 augusti. Troligen blev det bara något dygn i Göteborg innan allt var klart för långresan till Australien. Inget tyder på att det varit en svår resa. Det finns två positionsuppgifter om fartyget. Den 4 september är fartygets position 40°, 54´ nordlig bredd och 16° 40´ västlig längd och den 30 september 30° 6´ nordlig bredd och 22° 34´ västlig längd. Uppgift också om att allt är väl ombord

Indiaman inklarerades i Melbourne den 20 januari 1872 och lossning av lasten kunde börja. Stewart Carl A Östling, lättmatros C A Carlsson och jungman August Ringholm rymde och avmönstrades 22 januari. För att komplettera besättningen mönstrade Albert Miltopaeus på två man. Det var sjömännen Carl Petter Forsberg, 30 år och F Luis Bergman, 33 år från Oldenburg. Båda erhöll en hyra på 5 £.

När all last lossats påbörjades förberedelsen för återresan. Efter proviantering och ombordtagning av barlast och några passagerare var fartyget klart för avgång. Indiaman avgick från Melbourne 1 februari 1872 med destination Callao i Peru.

Den 14 februari, på 49° 30´ sydlig bredd och 140° västlig längd, kom en svår orkanliknande storm från nordost. Vinden ändrades först till nord och senare till nordväst. För sviktat stormärssegel och mesan, seglade fartyget i tolv timmar. Fartyget sprang läck i det hårda vädret och trots intensivt pumpande steg vattnet i lastrummet. Kaptenen beslutade att sätta kurs mot Nya Zeeland, men i den rådande vinden fanns ingen möjlighet att nå land utan kursen fortsatte ostvart.

Vädret var fortfarande stormigt med vind från nord och väst. Läckan i skrovet ökade dag för dag och besättning fruktade för sina liv. När fartyget befann sig på 40° sydlig bredd och 138° västlig längd kom en vind från sydost och skeppet kunde styra nordvart. Den 8 mars siktades äntligen Eastern Island (Påskön). I den ostliga stormen med hårda byar styrde kaptenen mot närmaste ö för att inte sjunka i öppna sjön. Natten till den 11 mars höll kaptenen rådslag med besättningen och man beslöt att försöka nå Eastern Island (Påskön) för att i lugnare vatten försöka identifiera läckan eller åtminstone rädda passagerarnas och egna liv.

Den 13 mars ankrade Indiaman i Cook´s Bay. Där fanns en fransk kapten som bodde bland urinvånarna, de så kallade ”canackerna”. Mycket talar för att kaptenen var den ökände slavhandlaren Jean Babtiste Dutrou-Bornier. Med hjälp av fransmannen kom 60-70 öbor ombord för att pumpa medan besättningen var nere i lastrummet och försökte flytta vattenlagret, barlasten med mera för att finna läckan vilket misslyckades. .

Den 19 mars noteras i loggboken "Skeppet sjunker. Masterna gångna överbord. Omöjligt att bärga något av riggen. Men genom möda och ansträngningar bärgades 105 famnar kätting". Besättningen nekade nu att fortsätta resan av fruktan för att sjunka. Man började då att bärga en stor del av provianten, segel och tågvirke. Besättningen var helt utmattad och skeppet halades med hjälp av öborna in bland klipporna i hopp om att kunna bärga något mer. Ett par dagar senare var Indiaman totalt sönderslagen och spillrorna var uppkastad bland skären.

Efter två månader kom en brigg och hjälpte besättning och passagerare bort från ön. Två veckor senare anlöpte briggen Tahiti. Med en skonare kunde resan fortsätta till San Francisco, dit de anlände i början av juni månad.

Det finns inga uppgifter om när befälhavaren och de skeppsbrutna kom till sina hemorter i Sverige. Sjökapten Albert Miltopaeus gick ganska snart till sjöss igen och blev befälhavare på ångfartyg. Han förde befälet på s/s Linné, s/s Danmark, s/s Avena, s/s Uddevalla och s/s Göteborg som han mönstrade av 1919 och lämnade sjölivet.

Ett par år efter hemkomsten från haveriet med Indiaman ingick Albert Miltopaeus äktenskap med Maria Cecilia Örn från Göteborg. Paret fick tre barn. Familjen var bosatt i Uddevalla och Göteborg. Hustrun avled i Göteborg den 24 januari 1924. I oktober samma år flyttade Albert Miltopaeus till Stockholm där han avled den 12 december 1924, 83 år gammal.

Sven-Olof Nordenberg

Gävle