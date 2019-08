Engborgs miljoner är borta – så här jobbar SAIK med sina sponsorer i dag: ”Tycker det är modigt av er som förening att ta det här steget”

– Ska vi sajna, Urban?

– Ja, vi ska sajna. Kul!

Urban Nyberg, marknadsansvarig i SAIK sedan i höstas, plitar ner sin namnteckning på papperna och Petter Lundgren gör likadant – och vips så har SAIK täckt upp en liten bråkdel åtminstone av alla de pengar som försvunnit i och med beskedet att bryta med tidigare storsponsorn Fortaxa Security, styrt av skandalomsusade Marco Engborg (som ju bland annat gjorde bort sig när han skrek könsord mot Hammarbys omklädningsrum efter en SM-kvartsfinaluttåget i våras).

För det är ju en ny värld SAIK lever i numera.

Exklusiv huvudpartner är från och med nu Sandvik, men det multinationella företaget går inte in med mer pengar än tidigare säsonger.

Clockwork, som i våras etablerade sig i Sandviken, hamnar på nivån under som officiell partner, vilket innebär att man går in med omkring 100 000 kronor per säsong.

Engborg-miljonerna kommer inte att ersättas – det är därför spelarna får nöja sig med en mer eller mindre symbolisk ersättning för att spela i SAIK i vinter. Men pengar, små och stora sedlar, måste ändå in. Föreningen var nära konkurs och degradering senaste vintern, och för att klara licensnämndens krav måste man ha ett positivt kapital.

– Vi hade 70 sponsorer förra året. Nu siktar vi på att ha en bredare bas med många småföretag, samtidigt som vi självklart vill ha de stora kvar. Men det är viktigt att vi får ut snacket på arbetsplatserna, det är så vi kan fylla läktarna också. Och så kanske vi jobbar med att man har lite ambassadörer på arbetsplatserna som vet när det är matcher och triggar igång, säger Urban Nyberg.

Linus ”Lusen” Pettersson, liberon som också jobbar på klubbens marknadsavdelning sedan en kortare tid, är med på mötet som äger rum på Clockworks Gävlekontor. Han är den som oftast har ansvar för de mindre sponsorerna.

– Det är lokala hantverkare och småfirmor. Många av dem känner att de är bortglömda, och det är ju livsfarligt. Men de är helt med på resan när vi öppnar upp och blottar oss, så det känns positivt.

Clockwork, som etablerade sig i Sandviken i våras, räknas till de större företagen. För dem var det aldrig aktuellt att engagera sig i SAIK så länge Marco Engborg och Fortaxa fanns med i bilden.

– Nej, det var inte aktuellt, säger Petter Lundgren.

Varför?

– För oss handlar det om att jobba i en förening som står för sunda värderingar, långsiktighet, för ett schysst beteende och ett schysst uppträdande. Och då är det en förutsättning att den kulturen råder bland sponsorerna. Värdegrunden är otroligt viktig i de samarbeten vi har.

– Jag tycker kanske att det har funnits mer att önska i de tidigare samarbetena som SAIK haft. Men nu när man bestämt sig för att bygga en ny organisation med nya sponsorer vill vi vara med på den resan.

Eftersom både Urban Nyberg och Linus Pettersson är nya på sina poster kan de inte säga om det är lättare eller svårare att locka sponsorer nu jämfört med tidigare. Men enligt ”Lusen” accepterar och förstår företagarna nystarten.

– Absolut att man får ta lite kritik för tidigare år, med all rätt. Och man ska inte göra om samma misstag. Men det är ganska skönt att höra vad det är som inte har funkat också, säger han.

SAIK:s nya ekonomiska verklighet innebär att man för första gången på länge inte kommer att räknas bland favoriterna till SM-guldet. En ovan situation, konstaterar Linus Pettersson.

– Det har inte funnits något annat än att gå för guld. Men upprensningen inför den här säsongen, när vi sänkte spelarbudgetar och verkligen städade upp i föreningen – vilket är positivt – gör att vi har ett mindre slagkraftigt lag på papperet. Från att gå ut och dominera och föra matcher måste vi hugga underifrån. Det kommer att bli mer kamp.

– Samtidigt känns det som att vi redan nu är en sjukt enad grupp, med tanke på att alla har fått göra uppoffringar. Ingen är här för pengarna. Sen har vi pratat om att hitta en vi-känsla i hela stan – och det kanske blir lättare om man inte är nån favorit.

Petter Lundgren hakar på:

– Det som jag går igång på är ju det här. Att hitta vi-känslan i stan, det kändes ju inte som att det var så med gamla SAIK. Utan att få vara med och bygga det, att bli ortens lag och göra det på ett hållbart sätt, med schysst ekonomi, med bra sponsorer, med bra breddverksamhet, med både killar och tjejer. Det är väldigt mycket det som gör att vi så gärna vill gå in i det här samarbetet.

– Jag tycker att det är modigt av er som förening att våga ta det här steget. Att se bort ifrån pengarna kanske, de lättaste pengarna, och bygga någonting som är hållbart under tid. Nu kanske ni blev omvända under galgen, men...

Urban Nyberg avbryter:

– Du säger över tid, för kortsiktigt blir det tufft såklart. Men långsiktigt är det enda sättet.

För SAIK:s del innebär samarbetet med Clockwork, som är ett bemanningsföretag, att man får annat än pengar att locka nya spelare med. Linus Pettersson själv är ett tidigt exempel på hur det kan gå till.

– Jag har fått hjälp att återuppta mina högskolestudier, säger SAIK-försvararen, som hoppas kunna ha en examen i industriell ekonomi om ett år.