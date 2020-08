Englunds glädje efter avgörande nickmålet i 90:e minuten: "Otroligt viktiga poäng för oss"

Sandviken tog tag i taktpinnen direkt mot tabelltrean Haninge och hade ett högt bollinnehav från början och kom till flera chanser tidigt. Herman Johansson hade ett bra läge redan i första minuten och Naeem Mohammed och Yannick Mukunzi var framme både två. Bra lägen fortsatte att komma och Leo Englund hade ett skott i ribban. Sandviken hade alltså flera goda chanser att ta ledningen inledningsvis.

Det dröjde dock en halvtimme innan Slava Koidan kom runt på högerkanten och levererade ett fint inlägg till Emil Bellander som han nickade in.

– För oss forwards är det så viktigt att vi, när vi spelat oss upp får bollen på rätt ställe. Jag tycker att vi kommer till många fler heta chanser och det är tack vare kvalitén på inläggen som han (Koidan) bidrar med, så det är bra, säger Englund.

Samma duo höll på att göra en repris på det målet igen kort därefter men efter lite jonglerande med bollen lyckade Haninges målvakt stoppa deras framfart den gången.

I stället fick Sandviken en kalldusch fyra minuter in i tilläggstiden. För precis när domaren skulle sätta pipan i munnen och blåsa för vila drog skytteligaledaren Ashley Coffey till ett skott utifrån som tog vägen via Gustav Thörn och förbi Tobias Johansson in i mål.

– Det var frustrerat direkt när domaren blåste av. Vi möter ett lag som har gjort mycket mål. Det märker man på flytet de har med sig också, på det målet innan paus tycker jag.

I andra halvlek fick båda målvakterna fortsatt uppvaktning, både Sandviken och Haninge tryckte på för mer.

En halvtimme in i andra var målfarlige Coffey framme igen och lyckades denna gången nicka in ett ledningsmål för gästerna.

– Han såg stark ut i dag, det är viktigt att vara noggrann runt spelare som har den storlek och styrkan som han.

En stund senare slog Emil Engqvist en fin hörna som Herman Johansson nådde högst på och Sandviken var återigen med i matchen.

– Vi ville ju fortsätta spela med tålamod och jobba med vårt spel. Det var tufft när de tog ledningen. Vi gjorde det bra som fortsatte gnugga på.

Matchens hjälte blev Leo Englund, som tillsammans med Slava Koidan som varit inblandad i det mesta i anfallsväg, lyckades nicka in 3–2 efter ett fint inlägg från ytterbacken.

– Det var skönt, otroligt viktiga poäng för oss. Jag tycker att vi reser oss starkt efter att ha släppt in två mål och trots att de tagit ledningen så fortsätter vi att gnugga på och tillslut får vi utdelning. Så det är väldigt skönt.

De 50 åskådare som var på plats visade verkligen hur mycket de saknat att finnas där för sitt lag och långt efter slutsignalen sjöng de Leo Englunds namn så att det ekade ut över den gamla VM-arenan. I sorlet från deras glädje dränktes nästan Englunds kommentarer efter matchen. Men det märktes att han tog in fansens uppvaktning och njöt av den.

– Det var verkligen 50 starka på plats, det betydde jättemycket och det var kul att äntligen ha dem här, säger matchhjälten.

Sandvikens IF–IFK Haninge 3–2 (2–0)

Målen: 1–0 (27) Emil Bellander, 1–1 (45+4) Ashley Coffey, 1–2 (60) Ashley Coffey, 2–2 (72) Herman Johansson, 3–2 (90) Leo Englund.

Varningar: SIF: Emil Engqvist (37), Haninge: Isac Rojas (83)

Hörnor: 8–1 (3–0).

Domare: Magnus Römo Mella

Publik: 50