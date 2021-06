Eric Gadd klar för Kungsgårdens herrgård

Hela 34 år har hunnit passera sedan soulartisten Eric Gadd albumdebuterade och han har under åren levererat hits som "Do you believe in me?". Senast han besökte Gästrikland och Sandvikens kommun var precis i början av coronapandemin i Sverige: på Kulturcentrum fredag den 13 mars förra året med föreställningen "Gadd, hopp och kärlek".

28 augusti spelar han åter i kommunen, men denna gång i Kungsgården på herrgården där. Sedan tidigare står det klart att Di Leva underhåller på samma plats den 7 augusti. Fler artister kan tillkomma under sommaren, hälsar arrangören Christian Stjernström i ett pressmeddelande.