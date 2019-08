Ett år efter Gävlebråket inför öppen ridå - nu tar lokala dj:n över nattklubben på Söder: "Aldrig varit så mycket droger i Gävle som nu"

Det var i början av 2018 vi skrev om det som skulle bli Cube nattklubb i källaren till Mezopotamya. Klubben gick om intet bara en månad efter att den presenterats. Arrangörerna Johan Hedlund och hans kollega Robert Swietoslawski kom inte överens med ägaren Hasan Tercan.

– Vi kom från olika världar och ville olika saker. Jag drevs mer av hjärta än hjärna och ville ha en egen nattklubb till varje pris. Sen var det största misstaget att vi gjorde klubben offentlig och gick ut i media innan vi säkerställt att alla var med på tåget, säger Johan Hedlund.

Till hösten blir det dock chans till revansch då Johan Hedlund startar den nya nattklubben Vou social club i det som sedan maj 2018 varit Five nattklubb. Ombyggnationen påbörjades 18 augusti och receptet blir kommersiell dansmusik dit vi kan räkna edm lika väl som svensk hiphop. Han vill absolut inte låsa in sig i ett fack och tror helt enkelt inte att det funkar att nischa sig i Gävle - överhuvudtaget.

– Nej, förutom om du gör något i pytteliten skala förstås. En vanlig invändning från dj:s brukar vara att man ska lära folk att gilla deras musik, men man kan bara lära någon som vill bli lärd.

Johan Hedlund irriterar sig på vad han ser som ett Stockholmskomplex överallt i krog-Gävle.

– Vou ska vara en nattklubb för vanliga människor som värdesätter en fin klubbupplevelse mer än isfacklor, champagne och Insta-stories. Man ska kunna komma precis som man är. Jag känner att många, även klubbarna i Gävle glömmer bort den stora massan och har för stort fokus på vip-bord och liknande. Framför allt det personliga bemötandet är viktigt för mig. Jag kommer kriga för mina gäster.

Det går att läsa av en kritik mot det inbyggda klassamhälle som finns i delar av nattklubbsvärlden - och det är kanske också den känslan som fått Johan Hedlund att ha slutat spela på Stureplan.

– Jag står inte längre ut med att i princip hoppa över hemlösa på väg till Hell's kitchen för att sedan stå och spela för folk som kan spendera 30 000 kronor på en kväll. När de hade kunnat använda de där pengarna för att förändra samhället i stället.

Johan Hedlund har också funderat över sitt eget leverne, mående och alkoholkonsumtion i dj-båset. Om detta lade han ut texten i ett uppmärksammat Instagraminlägg i somras. Det är bland annat därför han nu i samband med livet som klubbarrangör också slutar dj:a.

– Det var fint då många dj-kollegor öppnade sig efter inlägget. Vilket är bra. För ska man vara ärlig är nattklubbsvärlden väldigt ytlig. Man pratar inte så mycket om psykisk ohälsa eller hur man mår. Och det har nog aldrig varit så mycket droger som nu i Gävle - framför allt kokain. Härom veckan blev jag erbjuden det två gånger bara på sträckan mellan Olivia och Grillo. Det är läskigt.

Däremot fortsätter Johan Hedlund göra musik. I somras fick han sin första riktigt stora hit under artistnamnet Giovani med "You Got Me". Den har nu nått omkring 170 000 strömningar på Spotify - och det på mindre än tre veckor.

– Jag vet inte hur det gick till! Algoritmerna ville mig väl på något sätt. Jag hade bara 750 kronor i marknadsföringsbudget. Efter att jag skippade att sitta i studio har jag släppt mycket mer musik än innan. Nu har jag bara laptop och lurar som jag tar med överallt. Med för mycket verktyg blir det inget gjort. Jag gör vad jag kan med de medel jag har helt enkelt.

– Förr jämförde jag mig med Swedish House Mafia. Då kommer du alltid känna dig värdelös. Nu jämför jag mig bara med mig själv.

