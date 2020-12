Ett år sedan Calle tog sitt liv – hedras med låt av vännen Simon på Spotify

Det har snart gått ett år sedan Clara Thysells lillebror tog sitt liv. Livet går vidare men blir sig aldrig mera likt.

– Det har varit svårt, jag har hittat ett "nytt normal" tillsammans med sorgen. Alla högtidsdagar, jul, födelsedagar och påsk, allt det första har varit och är svårt.

Clara har tillbringat många timmar vid minneslunden på Skogskyrkogården.

– Jag brukar sitta på en bänk och lyssna på musik. Calle älskade musik, han hade en vinylspelare i sitt rum.

I somras hörde Calles kompis Simon Appelquist av sig till Claras familj och frågade om han och hans pappa Anders fick komma förbi och spela upp en låt.

Familjerna har varit vänner sedan barnen var små. Simon och Calle har följts åt från dagis till högstadiet och har spelat innebandy och fotboll ihop.

– Simons första kalas var när Calle fyllde fyra år, säger Anders Appelquist.

Det var sent på kvällen, den nionde december för ett år sedan, som Anders Appelquist satt hemma och spelade gitarr. Plötsligt plingade det till i mobilen och han fick ett ett SMS från sin son som skrev att Calle hade tagit sitt liv.

Kändes så otroligt tungt

Efter en stund kom Simon hem och de började så smått att skriva text och musik till en låt om Calle. Anders som spelat med Midnight Express i många år har en liten musikstudio hemma och att göra låten tillsammans blev ett sätt att bearbeta det ofattbara.

– Det blev som terapi för Simon och mig, det kändes så otroligt tungt.

När Clara och hennes föräldrar fick lyssna på demon i somras var deras önskan att få ge ut den på Spotify på årsdagen av Calles död.

Sedan dess har Simon, på piano, och Anders, på sång och gitarr, jobbat tillsammans för att finslipa detaljerna. Eftersom Simon flyttat till Tingsryd för att spela allsvensk ishockey hörs de oftast via telefon eller skriver till varandra.

– Det har känts tungt ibland. Det är mer än bara en låt, något man är känslomässigt engagerad i. Det är större än musik, säger Simon Appelquist.

Enligt Simons pappa Anders blev resultatet en avskalad fin sång från hjärtat.

– Den betyder verkligen något för oss. Han avslutade sitt liv den här dagen och då föddes den här låten. Det känns fint att ge något speciellt som kan leva vidare, säger Anders.

Clara är den som har organiserat det hela och bland annat bestämt hur omslaget, gjort av Ebba Löfgren, ska se ut.

– Calle gillade hennes konst, han hade hennes tavla på väggen i sitt rum. Den köpte han av henne när de gick på Vasaskolan, säger Clara Thysell.

Bara några dagar efter Calles död öppnade Clara en insamling "Till minne av Calle" där pengarna går till den ideella organisationen Suicide Zero. Under året som gått har det kommit in över 112 000 kronor.

Hur orkar du ta tag i såna här saker?

– Det känns viktigt. Det är ett sätt att hedra honom.

Sedan några dagar tillbaka finns balladen "Save the tears" med artisten In memory of Calle ute på Spotify .

Pengarna som kommer in när låten spelas går till Suicide Zero som arbetar för att radikalt minska självmorden i Sverige.

Mår du eller någon i din närhet dåligt? Här finns hjälp att få:

Du kan prata med en person som jobbar inom vården, eller med någon du känner. Det går också att kontakta någon på en stödlinje. Du kan vara anonym om du vill. Du kan till exempel kontakta:

Vid akut självmordsrisk: Ring 112 till SOS Alarm.

Bris - Barnens rätt i samhället på telefon 116 111.

Jourhavande medmänniska på telefon 08-702 16 80.

Jourhavande präst nås via 112.

Mind Självmordslinjen, chatt via mind.se eller på telefon 90101.

Du kan också vända dig till hälsocentralen, ungdomsmottagningen eller skolhälsovården.

Källa: 1177, Vårdguiden.