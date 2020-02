Experten om våldet mot politikern: "Det är klart att hon är chockad"

Det var under lördagskvällen som kommunalrådet Marie Pettersson (S) blev nedslagen av en för henne okänd man. Även hennes sambo, som gick emellan, fick lättare skador.

Via kommunens hemsida hälsar Marie Pettersson att hon mår fysiskt bra efter omständigheterna men att hon är tagen av händelsen. Till hemsidan säger hon:

– Ingen - oavsett vem är eller vad man står för - ska behöva bli överfallen i sin hemmiljö.

Arbetarbladet var på måndagsmorgonen i kontakt med Marie Pettersson. Då skrev hon att hon skulle ställe upp på en intervju under dagen. Senare meddelade hon i ett sms att hon just nu bara ville uttala sig via kommunens hemsida.

Under måndagen hade kommunens säkerhetsskyddschef Martin Sahlberg och kommunens säkerhetssamordnare Caroline Sirén ett möte med Marie Pettersson med anledning av händelsen. Sahlberg är dock mycket förtegen om vad som sades.

- Jag kommer inte att kommentera helgens händelse utan låta polisutredningen ha sin gång.

Ska ni ge henne något speciellt stöd med anledning av det som hänt?

– Det jag kan säga är att vi gör kontinuerliga riskbedömningar i kommunen av olika slag. Bland annat om hot och våld mot politiker och tjänstemän. Det pågår hela tiden. Vi gör en riskbedömning utifrån helgens händelse och det är det vi diskuterat under förmiddagen.

Ska ni skärpa någon slags beredskap?

– Det kommer jag inte att kommentera.

Har något hot uttalats på sistone mot kommunen eller politikerna?

- Det kan jag inte heller kommentera.

Har du varit med om någon sådan här händelse tidigare?

– Politiker är i en utsatt position och de får ta emot mycket skit, bland annat på sociala medier. Det är ett hårt klimat. Vi har haft incidenter tidigare med konstiga mail och så där.

Marie Pettersson berättade på Facebook om händelsen som är polisanmäld:

"Nu har även jag stått öga mot öga mot hatet. En man med hat mot mitt politiska engagemang har handgripligen slagit mig mot marken. Min sambo skyddade mig men även han blev skadad. I vårt fram tills nu trygga bo sker detta. För första ggn någonsin undrar jag om mitt engagemang är värt detta?" Händelsen är polisanmäld".

LÄS OCKSÅ: Polisen: Inget politiskt motiv bakom attacken på kommunalrådet i Älvkarleby

Stödet till Marie Pettersson, som tidigare hette Larsson, är enormt på Facebook och Twitter. Vid 14-tiden på måndagen hade drygt 300 personer kommenterat hennes inlägg på Facebook om att hon misshandlats i sin bostad för sin politiska åskådnings skull. Många skickar styrkekramar till henne och sambon som också skadades vid händelsen. Flera skriver att det är ett påhopp på vårt demokratiska samhälle. Här är några kommentarer: "Helt för djävligt, hot och hat förgör vårt samhälle". "Bön för dig". "Ett övergrepp på vårt demokratiska samhälle". "Sanslöst". "Helt fruktansvärt".

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) skriver på Twitter: "Ingen ska behöva utstå hot och våld för sitt politiska engagemang" .

Till tidningen säger Roger Petrini (M), oppositionsråd i kommunen:

– Förkastligt. Man blir förbannad och bedrövad över att sånt sker.

Via hemsidan vill Marie Pettersson tacka för det fina stöd hon fått och fortfarande får, "det strömmar in från vänner och okända, och det stärker mig. Jag vill också passa på att tacka polisen".