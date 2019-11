Få nyheter i majoritetens budget – Edsvik sågar M- och KD-förslag om biblioteket: "Ett inklämt bokförvaringshus"

Under en pressträff på fritidsgården Treffen i Sätra presenterade Gävles S-, L-, C- och MP-majoritet sitt förslag till nästa års kommunbudget. Orsaken till att de valt just denna plats var att årsanslaget till fritidsgårdarna höjs med en miljon kronor till totalt åtta miljoner i förslaget.

– Vi har tidigare satsat på fältassistenter och med den här budgeten satsar vi även på kommunala ordningsvakter. Fritidsgårdarna blir en jätteviktig pusselbit i arbetet med att öka tryggheten. Man kan inte satsa bara på förebyggande eller bara på det polisen kallar för repressiva åtgärder. Man måste ha en mix om man ska nå framgång när det gäller social oro och otrygghet, säger Jörgen Edsvik, S-kommunalråd.

Läs mer: Efter bilbränderna i Sätra – M-krav på fler väktare vållar politisk debatt: "Går för långsamt"

Treffens föreståndare Jens Brodin välkomnar satsningen, men menar samtidigt att det hade behövts mer. De är nio fritidsgårdar som ska dela på pengarna.

– Jag vet att behovet finns, jag ser det varje dag, säger han och berättar att pengarna kommer att gå till mer personal, något som möjliggör utökade öppettider.

Budgeten innehåller annars få nyheter. Det mesta är känt sedan tidigare, exempelvis målet att få ut 1 000 fler i arbete till år 2021. Det ska främst ske genom satsningar på vuxenutbildning i samverkan med kommunens arbetsmarknadsenhet och socialtjänst, något som majoriteten satsar tolv miljoner kronor på.

Vidare ska kommunen utreda en jobbgaranti för barnskötare och undersköterskor som utbildar sig via gymnasieskolans barn- och fritidsprogram och omvårdnadsprogrammet.

– Vi är helt överens om att det ska införas, frågan är bara hur, säger Miljöpartiets kommunalråd Therese Metz.

Kommunens satsning på ytterområdena fortsätter. Ytterligare fem miljoner kronor avsätts till Hamrånge, Forsbacka och Hedesunda nästa år.

– Vi anser att det är ett väldigt bra sätt att få till stånd utveckling där, säger Centerpartiets kommunalråd Erik Holmestig.

Byggstarten av ett allaktivitetshus i Hedesunda senareläggs till år 2021, fast med tio miljoner kronor i förstärkt budget.

Enligt kommunstyrelsens ordförande Åsa Wiklund Lång, S, är det ekonomiska läget mer ansträngt än på länge. Kommunens välfärdssektor är på väg mot ett underskott på 87 miljoner kronor i år. Kommunpolitikerna beslutade i augusti att strama åt när det gäller nyanställningar, vikariat, resor, konferenser, inköp, lokaler och annat. Det är ett arbete som ska fortsätta nästa år då kommunen behöver spara ytterligare 90 miljoner. Det motsvarar ungefär 1,5 procent av den totala driftbudgeten på drygt sex miljarder kronor.

– Vi måste använda de pengar vi har smartare, säger hon och nämner bland annat skärpt översyn av lokalkostnader och ökad användning av digitala lösningar.

Samtidigt genomförs "rekordstora" investeringar i majoritetens budgetförslag, något som delvis finansieras genom ökad upplåning. Skuldsättningen per invånare beräknas öka från 95 000 kronor till 126 000 kronor år 2023, investeringar i bolagen inräknade. Men enligt Åsa Wiklund Lång har kommunen inget annat val.

– Kommunen växer med ungefär 1 000 personer varje år. Vi kan inte låta bli att investera, vi måste möta tillväxten för att få andra och bättre förutsättningar, säger hon.

1,6 miljarder satsas exempelvis på nya förskolor och skolor år 2020-2023. Majoriteten lägger även 400 miljoner kronor på att bygga ett nytt kultur- och bildningscenter på stadsbibliotekets nuvarande plats – en satsning som M- och KD-oppositionen motsatt sig. De vill hellre bygga ett nytt stadsbibliotek mellan stadshuset och förvaltningshuset. Men Jörgen Edsvik, S, ifrågasätter deras idé.

– Det blir mer ett bokförvaringshus, vilket jag tycker är helt feltänkt. Vi har ett starkt stöd från många Gävlebor att den nuvarande platsen är den bästa och att man inte vill se ett minimalt, inklämt stadsbibliotek på gården mellan förvaltningshuset och stadshuset. Det skulle få mycket sämre förutsättningar för den bredd av verksamheter som Gävleborna efterlyst i huset, säger han.

Majoriteten har lovat att "kraftigt förbättra resultaten" i Gävles skolor. Därför ska de fredas från sparkrav, något som också är en förutsättning för att kunna få 40 miljoner kronor i statsbidrag nästa år till en mer "likvärdig skola", enligt Liberalernas kommunalråd Helene Åkerlind. Kommunen räknar även med statlig medfinansiering till att nyanställa 40 lärarassistenter.

– Det vi är tydliga med i den här budgeten är att vi går in i skolans kärna, i själva klassrummen. Lärare och förskollärare ska göra det de är utbildade för, säger hon.

I morgon, tisdag, ska oppositionen presentera sina budgetförslag. Kommunstyrelsen tar ställning till alla förslagen senare samma dag. Slutgiltigt ska nästa års kommunbudget godkännas av kommunfullmäktige den 25 november.

Andra delar i budgetförslaget från S, L, C och MP

• Kommunen ska bli en "cykelstad av rang". 27 miljoner kronor avsätts till cykelvägs-investeringar år 2020-2021.

• Friskvårdsbidraget för kommunanställda höjs från 1 000-1 500 kronor. Kostnad: 2,5 miljoner kronor.

• Fyra miljoner avsätts till att förbereda omvandlingen av Näringen till bostadsområde med 6 000 bostäder.

• En ny näringslivs- och upphandlingsavdelning byggs upp centralt inom kommunen efter beslutet att lämna Inköp Gävleborg.

• Två miljoner satsas på ett mer hållbart transportsystem.

• Uppstart av arbetsmetoden "Shanazi" mot hedersförtryck.